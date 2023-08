Daniel Sancho ha hablado ya por teléfono con sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo

El portavoz contratado por los padres del joven, el abogado Ramón Chipirrás, del despacho de Carmen Balfagón-Chipirrás, ha confirmado que Daniel Sancho ha podido hablar por teléfono unos segundos con sus padres, el actor Rodolfo Sancho, y Silvia Bronchalo.

Por otra parte, contrariamente a lo que se dijo, los padres de Daniel no han viajado a Tailandia de momento, a la espera de poder recuperarse anímicamente del efecto que este hecho ha tenido en sus vidas.

El programa del verano, de Telecinco, que conduce Beatriz Archidona, ha contactado con Chipirrás, quien ha dicho que esa conversación se ha producido, aunque no ha trascendido el contenido de la misma.

Para la familia, es un tema de preocupación que la policía tailandensa realice una rueda de prensa, como ha anunciado, para dar todos los detalles del caso y que "este se cierre".

El joven, que lleva ya más de una semana en prisión soportando un gran peso emocional, según confirma el portavoz, será juzgado previsiblemente dentro de dos meses. Aunque se sabe que el joven está tomando medicamentos, el abogado portavoz insiste en que no es lo que ha trascendido, aunque por privacidad, no da detalles.

Los padres de Daniel Sancho, que se autoinculpó del crimen y descuartizamiento del cirujano Edwin Arrieta, consideran fundamental evitar que lo condenen a la pena de muerte. Y que, igual que muchas familias de españoles en similar situación, el joven pueda volver a su país a cumplir su condena.

Por otra parte, según Carmen Balfagón, portavoz de la familia, el intérprete no tiene previsto trasladarse al país asiático en los próximos días, pero no descarta que lo haga más adelante. "Me imagino que sí, pero insisto que nuestro papel es primero ser portavoces porque es lógico, ellos no están para ahora mismo atender a medios. Y lo segundo y más importante, sobre todo, que es el papel nuestro, ver qué hay en Tailandia a nivel de actuaciones policiales", ha matizado la criminóloga y abogada a Europa Press.

"Lo que más daño le puede hacer ahora mismo es que los medios de comunicación estén constantemente en la puerta de su casa, él tiene una hija pequeña a la que tiene que explicarle de alguna manera qué ocurre con su hermano, Rodolfo no puede ni sacar al perro, está tan abatido que no quiere que nadie le vea, que te digan que a tu hijo le pueden caer 20 años de cárcel en Tailandia tela, eh", ha dicho en el programa Fiesta, de Telecinco.