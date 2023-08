Un 'tiktoker' denuncia en redes el trato que recibió de Juan Dávila en televisión: "Nos utilizó para hacer reír a la gente"

El humorista Juan Dávila ha sido criticado por su intervención en La última noche, el programa de Telecinco que Sandra Barneda presenta. El cómico aterrizó en los platós de Mediaset para ser colaborador del capítulo del 11 de agosto, en el que también participaron varios invitados para hablar de la adicción de los jóvenes a las operaciones estéticas.

Uno de los invitados fue Pablo Boone, un tiktoker conocido por comentar las cirugías de los famosos en su perfil de la red social: "Éramos cuatro, dos a favor de las operaciones estéticas y dos en contra". El creador de contenido ha subido un vídeo explicando la experiencia: "A mi compañera Tamara Lago la humillaron y la vejaron haciéndole una broma de muy mal gusto sobre su operación de aumento de pechos".

"Allí en el camerino conocí a Tamara y a sus dos hijos que vinieron de Málaga, sus dos hijos menores, que estuvieron viendo toda la vergüenza que nos hicieron pasar", ha explicado Boone que se sintió "ridiculizado" ante los comentarios que Juan Dávila les hizo a él y a su compañera.

"Y ahora, con el calor, ¿no te huelen las tetas a goma quemada?", preguntó el humorista a la joven. Boone saltó a defender a la invitada y el cómico se justificó: "Al igual que a él, que lo veo estirado, le preguntaría si se le han subido los huevos, porque eso a mí me interesa". Sandra Barneda se mostró indignada ante las palabras del humorista: "Yo no te digo lo que se me está cayendo esta noche de escucharte, Juan, porque madre mía... Hay veces...".

Pablo Boone ha explotado en contra de Dávila por redes sociales: "Nos intentó utilizar para hacer reír a la gente". El joven ha contado que se sintió humillado y que no entiende cómo Telecinco permite "que trabajen ese tipo de personas".

"No voy a permitir que se humille a una mujer delante de mí", ha comentado el creador de contenido en el vídeo que ha subido a TikTok. Muchos de los usuarios de la red social han opinado como Boone, mientras que otros han comentado el vídeo del joven justificando el humor de Dávila: "Sus shows son siempre así".