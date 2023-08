Sandra Barneda corta a un cómico por sus chistes inapropiados: "No te digo lo que se me está cayendo al escucharte"

El programa de Mediaset, La última noche, vivió este viernes unos intensos minutos de incomodidad provocados por el showman y cómico Juan Dávila y su chiste inapropiado, que la presentadora Sandra Barneda le reprochó en directo: "La verdad es que no ha quedado bien".

El debate del último programa versó sobre la cirugía estética y la pregunta que se puso sobre la mesa fue la siguiente: ¿Estamos abusando de la cirugía estética?

Al plató acudieron varias personas que habían experimentado esta especialidad médica para corregir algunas partes de su cuerpo como la mujer a la que estaba entrevistando Barneda y que el cómico interrumpió para realizar unos comentarios que no complacieron a ninguno de los presentes.

"Tú que te has operado las tetas... Ahora, con el calor que hace, ¿no te huele como a goma quemada?", quiso preguntarle de forma jocosa a la invitada.

"Tú que te has operado las tetas... Ahora, con el calor que hace, ¿no te huele como a goma quemada?", bromeó Juan Dávila con una invitada del programa. MEDIASET

Seguidamente, un hombre que se encontraba entre el público salió en defensa de la mujer mostrando su enojo porque ese comentario había sido una "broma de mal gusto".

El cómico madrileño siguió echándole más humor al asunto contestando directamente al hombre del público: "Pregunto desde la ignorancia. A él, que le veo tan estirado, le preguntaría si le han subido los huevos. A mí eso me interesa".

Ante este cruce de palabras, la conductora del programa tomó la palabra: "La verdad es que no ha quedado bien".

La reprimenda provocó que el cómico solicitara que se tomaran sus palabra dentro del "humor" y defendió su actitud: "Si a mí ya se me están cayendo los huevos y, al tirar de aquí, se me suben para arriba, pues me lo hago".

Sandra Barneda zanjó el asunto respondiéndole "Yo no te digo lo que se me está cayendo esta noche al escucharte, Juan. Madre mía", para después seguir con el debate, esta vez junto a los tertulianos.

En redes sociales, los seguidores del programa también reprocharon la actitud de Dávila: "No creo que en los tiempos que corren, sea necesario el chiste fácil sobre tirar de la cara y subir los huevos. Sobre todo cuando alguien se ofende y en lugar de pedir disculpas, decir "hay que tener humor", escribió una twittera.