Cuenta atrás para una vuelta al Congreso caliente: el calendario que marcará la investidura... o una repetición electoral

Con la mitad de los españoles de vacaciones, los nuevos miembros del Congreso de los Diputados se preparan para retomar su actividad parlamentaria. Tras las elecciones del 23J se puso en marcha un proceso administrativo e institucional para renovar el poder Legislativo (Cortes Generales) y el poder Ejecutivo (Gobierno), el cual está a unos días de comenzar.

En los últimos días, algunos diputados ya se han dejado ver por los pasillos del Congreso para recoger sus actas parlamentarias, las cuales les permite tomar posesión formal del cargo. Por el momento, algo más de la mitad de los 350 miembros de la Cámara han realizado este trámite, el resto tiene hasta el miércoles, 16 de agosto, para hacerlo, un día antes de la constitución de las Cortes.

17 de agosto: Constitución del Congreso y el Senado

Con todas las actas recogidas, los parlamentarios están citados a las diez de la mañana para constituir simultáneamente, cada uno en su sede, el Congreso y el Senado. En la Cámara Baja, la sesión estará presidida por la persona electa de mayor edad; los secretarios serán las dos personas más jóvenes, que se encargarán de leer los nombres de los electos y los recursos contencioso-electorales interpuestos.

A continuación, se elegirá en votación secreta con papeleta a los miembros de la nueva Mesa del Congreso, unas votaciones para las que los partidos suelen llegar a acuerdos que pueden ser la antesala de futuros pactos de investidura.

La presidencia de la Mesa la ocupará la persona que obtenga el voto de la mayoría absoluta. Si en la primera vuelta no hay aspirante que logre esa dicha mayoría, se repetirá la votación entre los dos con más apoyos y se hará con el puesto quien obtenga más votos (mayoría simple).

Después, se designará a cuatro vicepresidentes y a cuatro secretarios, saliendo elegidas las personas que sumen mayor número de votos. En la anterior legislatura el PSOE contaba con tres puestos en la Mesa (Presidencia, una vicepresidencia y una secretaría), los mismos que Unidas Podemos (una vicepresidenta y dos secretarios), el PP logró una vicepresidencia y una secretaría y Vox, una vicepresidencia.

Concluidas estas votaciones, los elegidos ocuparán sus puestos en la Mesa presidencial y quien haya logrado la Presidencia solicitará de los demás diputados el juramento o promesa de acatar la Constitución, un trámite no exento de polémica en los últimos años por las fórmulas utilizadas sobre todo por los independentistas catalanes. Este mismo martes, la persona que ocupe la Presidencia de la Cámara baja se desplazará al Palacio de la Zarzuela para informar al Rey.

La importancia de controlar la Mesa del Congreso

Tanto el bloque de la izquierda como el de la derecha busca el control de este órgano y su negociación está siendo uno de los temas centrales de la política nacional durante el mes de agosto. Aunque las reuniones se están llevando con cierta discreción, hay voces que han dado pistas de cuáles son las pretensiones.

Esta semana, la 'número dos' de ERC al Congreso por Barcelona, Teresa Jordà, ha apuntado que el PSOE busca presidir la Mesa y que los independentistas o el PNV tengan una silla en el órgano. "La supuesta mesa progresista pasa porque la presida el PSOE", ha asegurado, pues considera que que cree que es la vía para poder avanzar en la agenda catalana y facilitar que ERC y Junts lograran tener grupo propio en la Cámara.

Para estos partidos es importante lograr un grupo propio, de no hacerlo irían al Grupo Mixto y perderían algunas ventajas, como un mayor tiempo de intervención, presentar proposiciones de ley o contar más recursos materiales y económicos.

Según las reglas de la Cámara, los partidos con al menos cinco representantes tienen derecho a formar su propio bloque, siempre que obtengan el 5% de los votos a nivel nacional, o el 15% en las circunscripciones donde han presentado diputados. En el caso de ERC y Junts cuentan con 7 escaños cada uno y son varias las circunscripciones donde no alcanzaron el 15% exigido. Ese no es el caso del PNV, que logró 6 escaños y superó con creces este porcentaje en todas las provincias de Euskadi.

21 de agosto: Ronda de contactos con el rey



Tras ser informado de la composición del Congreso, lo previsible es que durante la semana del 21 de agosto el Jefe del Estado convoque en Zarzuela a los representantes de todas las formaciones con presencia en el Congreso para decidir a quién encarga someterse a la Sesión de Investidura.

El artículo 99.1 de la Constitución establece el procedimiento por el que el Rey propone al candidato a la Presidencia, aunque esta norma no aclara en qué criterios debe seguir el jefe del Estado para elegir candidato. Históricamente, el Jefe del Estado siempre ha designado como primer candidato al partido más votado. De ser así, Alberto Núñez Feijóo se presentaría al debate de investidura, aun sabiendo que no cuenta con los apoyos suficientes, ya que no alcanzaría ni la mayoría simple.

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, aseguró la semana pasada que aspira a lograr una "mayoría parlamentaria para lograr una investidura" a partir del 17 de agosto. De este modo, Sánchez podría acudir a la ronda de contactos con el Rey dispuestos a presentarse como candidato a la sesión de investidura.

24 de agosto: Fin del plazo para formar grupos



Se calcula que en torno a esa fecha acabará el plazo de cinco días hábiles para formar los grupos parlamentarios del Congreso, siguiendo las previsiones reglamentarias. Después, la Mesa del Congreso deberá ratificar los grupos parlamentarios para constituir la Junta de Portavoces, que es el órgano que ordena las sesiones plenarias y distribuir los escaños del hemiciclo.

Septiembre: Debate de Investidura



Con los grupos parlamentarios y la Junta de Portavoces constituidos llegaría el momento de empezar a convocar sesiones plenarias. La primera de ellas es Debate de Investidura, donde será investido presidente aquel candidato que consiga la confianza del Congreso por alguna de estas dos vías: en la primera votación sumando la mayoría absoluta (176 diputados) o, en una segunda oportunidad, 48 horas después, logrando más votos a favor que en contra.

¿Nuevas elecciones?

Si la investidura no se logra en el primer debate, comienza un plazo de dos meses para que el rey nombre a otro candidato e intente conseguir los apoyos suficientes. El segundo Debate de Investidura se produciría a principios de octubre y si no se logra formar gobierno habría que volver a disolver las Cortes en noviembre y celebrar elecciones a los 47 días, es decir, en las fechas navideñas o a principios de 2024.