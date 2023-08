Isa Pantoja muestra en 'El programa del verano' la invitación a su boda: "De mi familia, solo invité a mi madre y mi prima"

Apenas quedan dos meses para que tenga lugar otro de los eventos del año. Tras la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, en octubre le llegará el turno a Isa Pantoja y Asraf Beno. Por ello, aunque no ha querido dar muchos detalles, la joven ha dado una exclusiva este viernes.

Así, Isa, desde su puesto como colaboradora del Club Social de El programa del verano, ha mostrado cómo es la invitación que está repartiendo para su boda. Con un estilo sobrio a la par que elegante, la carta cuenta con los nombres de los novios en la cabecera, estando primero el de ella.

Asimismo, la joven no ha querido ocultar que su boda tendrá lugar el 13 de octubre de 2023 en la Hacienda Al-Baraka, situada en la vieja carretera que unía Dos Hermanas con Utrera, en Sevilla. Los invitados deberán acudir a las 17:00 horas y la ceremonia comenzará a las 18:00 horas.

Además, Isa ha recalcado que la invitación ha sido enviada a través del móvil para los más jóvenes, mientras que los invitados de más edad podrán disponer de ella en papel. Así, a la ceremonia acudirán "unos 200 invitados", aunque se ha mostrado un poco triste porque "una parte de la familia no puede estar".

De esta manera, la joven ha recalcado que, de su familia, solo ha invitado a Isabel Pantoja y a Anabel, con quienes mantiene una excelente relación, pero no ha querido hacer referencia a si su hermano, Kiko Rivera, figura en la lista de invitados o no. Sin embargo, ha apuntado que no había podido dar la invitación a su madre, puesto que el pasado 2 de agosto, cuando fue su cumpleaños, esta no se encontraba en Cantora y, por tanto, no ha podido verla.

Finalmente, las colaboradoras de la sección no han podido evitar intentar sacar algo más de información acerca de los trajes que llevará Isa. Ante esto, la joven ha explicado que llevará dos trajes y, aunque no se trata de una ceremonia religiosa, el primer vestido es más elegante y clásico, aunque aún no lo tiene terminado: "El vestido parece una tontería, pero no lo es. Me lo están haciendo y es complicado".