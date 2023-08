El Fiscal del Estado de Tailandia, en 'Espejo Público', sobre el caso de Daniel Sancho: "El juicio podría tener lugar en seis meses"

La detención de Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, tras haber confesado que asesinó y descuartizó al cirujano colombiano Edwin Arrieta sigue generando un gran interés en nuestro país.

El joven ha asegurado en repetidas ocasiones que el médico le mantenía amenazado con hacerle daño a él y a su familia en caso de que no accediera a mantener relaciones sexuales con él y, cuando quedaron en Tailandia, tuvieron una discusión que se fue de las manos y, según la versión de Daniel, el cirujano se habría golpeado la cabeza con el lavabo del año y falleció.

Ahora, Daniel Sancho se encuentra interno en una de las prisiones más duras del mundo, la cárcel de Koh Samui, ubicada en Tailandia. Allí, el joven está cumpliendo con los diez días de aislamiento por el protocolo de la Covid-19. Sin embargo, aún se desconoce a qué pena se enfrentará Daniel, pues su presunto crimen podría conllevar la pena de muerte.

Así, este viernes, Espejo Público, con la ayuda de Two Yupa, ha podido hablar en directo con Khun Panikorn, Fiscal del Estado de Tailandia, para conocer cuál será el futuro judicial de Daniel Sancho en el país asiático.

Así, Panikorn ha destacado que "si fuese que un tailandés ha matado a un tailandés, sería una noticia normal": "En este caso hay un asesinato y un desmembramiento. Dice que es muy fuerte porque sucede en Tailandia con un extranjero y se le da más importancia porque no es un accidente y no hay un cuerpo completo, sino 14 piezas. Dice que es muy fuerte, muy heavy y que para el nombre de Tailandia no es nada agradable", ha traducido Two Yupa.

Asimismo, la traducción de la mujer ha revelado que el fiscal ha expuesto que Daniel "está en lo máximo del Código Penal en la pena de muerte" y que, "si ha confesado para colaborar para que haya pruebas, pero obstaculiza la investigación, la condena no va a bajar": "Si él colabora 100% puede llegar a la cadena perpetua, pero depende de las pruebas de la investigación.

En cuanto a la posibilidad de que el gobierno de Tailandia negocie con el de España para que Daniel Sancho cumpliera su condena en nuestro país, el fiscal ha sentenciado: "Por ahora no hay posibilidades. Si él ha cometido el delito en la tierra tailandesa tiene que aceptar y cumplir la condena ahí". Y, respecto a la probabilidad de que el joven sea trasladado a nuestro país cuando haya cumplido parte de su condena, Panikorn ha apuntado: "Tiene mucho que ver la negociación que se haga con las dos partes, pero por ahora quien manda es el Tribunal Supremo tailandés".

"¿Qué ocurre con la prisión? La familia, el abogado de Daniel Sancho, quieren que se quede lo máximo posible en Koh Samui. ¿Qué posibilidades hay de que pase allí la condena y no en Bangkok?", ha cuestionado Lorena García, a lo que el fiscal ha respondido: "Normalmente se hace en Koh Samui porque hasta que la investigación no se cierre por completo no podrían trasladar a Daniel a Bangkok. Por ahora va a permanecer ahí porque lo que ha sucedido ha sido allí".

Finalmente, Khun Panikorn ha recalcado que "el proceso se encuentra en fase de investigación" y que, aunque "ya tienen casi todas las pruebas", la celebración del juicio podría tener lugar "como máximo en seis meses" y que la demora tendría que ver con todas las pruebas que están buscando para esclarecer el crimen.