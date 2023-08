Piden que no se conceda ninguna ayuda a las empresas que no cumplan la reserva del 2% del empleo para personas con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) pedirá al nuevo Parlamento surgido de las Elecciones Generales del 23-J que impulse una modificación de la Ley General de Subvenciones para que no se conceda ninguna ayuda de este tipo a las empresas que no cumplan con la cuota mínima legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, fijada en el 2% (el 7% en convocatorias de oposiciones), ya que desde los poderes públicos no se puede favorecer a quienes incumplen obligaciones generales dirigidas a favorecer a grupos vulnerables.

Así lo ha puesto de relieve el CERMI en una propuesta de modificación de la Ley General de Subvenciones, que remitirá a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, cuando se constituyan las Cámaras, en la que se hace hincapié en que la obtención de cualquier ayuda pública debería estar condicionada a que la empresa acredite el cumplimiento de la obligación de reserva de empleo en los términos recogidos en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

Excluir a las empresas sancionadas

Igualmente, la entidad ha plateado que haber sido sancionado en sede administrativa por infracciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de acuerdo con la Ley General de Discapacidad, sea también motivo para no poder recibir ayudas de administraciones públicas.

Además de estos apartados, el CERMI ha reclamado que se introduzca como motivo de exclusión de la posibilidad de recibir subvenciones, haber sido sancionados en sede administrativa por infracciones laborales muy graves en supuestos de actos contra la intimidad y la dignidad, discriminación y acoso, tipificadas en la Ley de Infracciones y Sanciones en Orden Social.

En relación con su propuesta, el CERMI ha apostillado que “sería una burla a las leyes que sujetos, personas físicas o jurídicas, que han sido condenados en el orden penal o sancionados en vía administrativa por tan graves conductas, obtengan beneficios o subvenciones como ‘premio’ a su comportamiento, censurado, sin embargo, por las normas penales o de otros órdenes. En otros ámbitos, como el de la Ley Reguladora del Derecho de Asociación, se ha excluido de cualquier subvención o ayuda a aquellas que promuevan el odio o la violencia, con base en la sanción penal de dichas conductas”.