Alertan de presencia de ingredientes no etiquetados en español en una tableta chocolates Milka

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido este jueves una alerta para las personas alérgicas a la leche, avellana o soja sobre la presencia de ingredientes no etiquetados en español en las tabletas de chocolate Milka 250G Mmmax Luflée Caramel.

En concreto, se trata del lote OOV0432741 de las tabletas de chocolate Milka 250G Mmmax Luflée Caramel, con fecha de caducidad del 6 de abril de 2024 y peso de 250 gramos. Según la información disponible, la distribución inicial se ha realizado en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Cantabria, Madrid y Comunidad Valenciana, si bien no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

La información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas y/o intolerantes a alguno de los ingredientes de este producto, que pudieran tenerlo en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

La empresa informa de un error de envasado

La empresa Mondelez International ha emitido un comunicado sobre este incidente en el que ha advertido de la ausencia de etiquetado en idioma español en algunas unidades del lote señalado. La compañía ha detectado que, debido a un error de envasado, se ha utilizado en algunas unidades de este lote 00V0432741 un envoltorio correspondiente a los mercados de Hungría, República Checa, Eslovaquia, Alemania y Austria, en lugar del correspondiente al mercado de España.

Esto ha provocado que en estos productos no aparezca el etiquetado en español y que muestren el nombre comercial de dichos países (Milka MIMIMAX Luflée Caramel) en lugar del español. No obstante, la empresa ha destacado que la fórmula y el perfil de alérgenos es el mismo que el que se comercializa como Milka 250G Mmmax Luflée Caramel. La Aesan ha subrayado que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población.