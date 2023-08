Tu horóscopo diario: viernes 11 de agosto de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 11 de agosto de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Ten cuidado con las traiciones o maledicencias, estás en un buen momento planetario y tiendes a conseguir las cosas que más quieres, pero también estás despertando envidias y tienes enemigos que no se atreven a atacarte de frente. Ahora la suerte va a estar contigo, pero conviene que no bajes la guardia en tu entorno.

Tauro

La magnífica influencia de Júpiter te está abriendo muchas puertas y lo va a seguir haciendo en los próximos meses, te traerá suerte no solo para viajar, tanto si lo haces por ocio como si tienes que hacerlo por motivos laborales, sino también para que tu vida se expansione y tus proyectos íntimos poco a poco se realicen.

Géminis

Necesitas hacer cosas, viajar, moverte, trabajar, elaborar nuevos proyectos. No sirves para pasarte semanas en la playa, o en cualquier otro sitio, sin hacer nada, por eso hoy vas a tener algunos momentos de desasosiego o estarás algo irritable. Pero la buena noticia es que ahora estás en un gran momento de inspiración.

Cáncer

La Luna no se encontrará hoy en demasiada armonía y eso a ti te va a provocar un cierto bloqueo o paralización entre varias cosas que quieres hacer o varios caminos que deseas tomar. No le hagas el juego a tu lado más lunático y hecha andar sin que te importe en que dirección, ahora la suerte está contigo y acertarás.

Leo

Hoy la Luna se hallará afligida por el nebuloso Neptuno y eso te hará concebir sueños y esperanzas que quizás no sean reales. Ahora te contiene potenciar tu lado más realista y sensato, y si te viene a la cabeza un proyecto maravilloso analízalo todo con cuidado antes de dar cualquier paso. No debes fiarte de las corazonadas.

Virgo

No vayas por un camino si eso te va a traer grandes tensiones y conflictos, a veces es mejor, y mucho más sabio, dar un rodeo o buscar otras soluciones alternativas. Este es un dilema con el que te vas a encontrar hoy, ya sea en el trabajo o incluso en tu vida íntima si disfrutas de unas merecidas vacaciones. Evita ser radical.

Libra

Un tránsito adverso de la Luna te podría provocar, o intensificar, algunas emociones negativas, especialmente melancolía o no tener ganas de hacer nada, incluso aunque todo vaya estupendamente en tu vida y no haya ningún motivo para estar abatido. Esto vendrá agravado por algunos desencuentros en las relaciones íntimas.

Escorpio

No veas gigantes donde solo hay molinos de viento. Hoy la Luna se hallará afligida y te impulsará a que veas las cosas de una forma que no son e incluso a que tengas conflictos o desencuentros que podrías evitar. En estos momentos debes dejar que la mente sea quien tome el mando porque las emociones te traerán problemas.

Sagitario

Hoy debes tener cuidado con tu temperamento. Eres una de las personas más amables y encantadoras del zodiaco, pero tras esa imagen, que es real, se esconde también un temperamento muy colérico y explosivo. Si las cosas no salieran como estabas esperando no te inquietes, tan solo sería un pequeño retraso, o es tu suerte.

Capricornio

Estás en un excelente momento y las iniciativas que estás tomando, o también las que has tomado en estas últimas semanas, van a salir adelante con éxito, aunque esto no significa que no tengas que luchar por ello o afrontar a numerosos competidores y dificultades, pero todo ello sabrás hacerlo con éxito. Este es tu momento.

Acuario

Una posición adversa de la Luna podría traerte algunas tensiones o incluso conflictos en tu vida sentimental o familiar. No te empeñes en que todo salga siempre como tú quieres, a veces es mejor dejar las cosas correr para evitar con ello un mal mayor o del que te podrías arrepentir más adelante. A veces puede ser muy radical.

Piscis

Te empeñas en seguir un camino cuando todos los que te rodean creen que no te conviene y es desacertado. Sin embargo, en esta ocasión es muy posible que tengas razón tú, estás en un momento muy inspirado e intuitivo y ves más allá de lo que ve la gran mayoría de la gente, por eso ahora debes hacer lo que te dicta tu corazón.