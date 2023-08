Guía para saber quién gobierna en cada comunidad: todos los pactos, cesiones y cambios tras las elecciones

Conceder vicepresidencias y consejerías, otorgar la presidencia del parlamento, apelar a que gobierne la lista más votada, establecer un acuerdo programático, gobernar con mayoría absoluta... Entre tanta palabra, acuerdo y cambio de opinión, con un Estado de 17 Comunidades Autónomas, todavía con el calor de las elecciones veraniegas y con un Gobierno central aún sin componer, cabe poner orden sobre quién gobierna en cada región... y dónde queda aún por decidirse.

Lo primero que se debe tener claro es que las elecciones autonómicas y municipales del 28-M no se celebraron en todas las regiones. Por un lado, Castilla y León no las celebró, puesto que hubo un adelanto electoral en 2022 por prerrogativa de su presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP), que consiguió revalidar su presidencia con un acuerdo de coalición con Vox, que obtuvo la vicepresidencia y tres consejerías. Tampoco fueron a las urnas en mayo Galicia, Cataluña, País Vasco y Andalucía, que tienen sus propias convocatorias electorales.

Galicia celebró comicios en 2020, con la mayoría absoluta del PP de Feijóo, sustituido desde 2022 por Alfonso Rueda tras su salto a la presidencia del partido. País Vasco también fue a las urnas ese mismo año, y se eligió la revalidación de Urkullu (PNV), que arrancaba su tercera legislatura como lendakari, aunque cediendo vicepresidencia segunda y tres consejerías a los socialistas.

Cataluña convocó elecciones en 2021, tras las cuales Pere Aragonès (ERC) arrebató la presidencia a Junts, aunque ambos partidos independentistas mantienen un Gobierno en coalición, con vicepresidencia y cinco consejerías en manos del partido de Puigdemont. Por último, los votantes de Andalucía fueron llamados a la urnas en 2022 y volvieron a aupar al 'popular' Juan Manuel Moreno Bonilla, esta vez con mayoría absoluta.

Navarra

Uno de los gobiernos autonómicos que más incertidumbre generaban era el de Navarra, donde UPN ganó las elecciones, pero un acuerdo entre el PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin permitirá reeditar el Ejecutivo regional para que la socialista María Chivite vuelva a ser presidenta. Ahora bien, la conformación de este Gobierno tripartito necesitará, al menos, la abstención de Bildu -tercera fuerza política en la región foral-, que ya ha anunciado que dará su apoyo a la candidata socialista.

En el acuerdo entre las tres formaciones -un acuerdo que esperó a la celebración de las elecciones generales-, se especifica que habrá tres vicepresidencias, una para cada partido, y trece consejerías. Ocho de ellas las ostentarán los socialistas, cuatro irán para la formación de Uxue Barkos y la cartera de Vivienda y Juventud será de Contigo-Zurekin. La investidura se celebrará los días 14 y 15 de agosto y, salvo sorpresas de última hora, la socialista Chivite será reelegida en la segunda vuelta.

Aragón

Tras los comicios aragoneses, PP y Vox sumaron la mayoría necesaria para echar del Gobierno de Aragón al socialista Javier Lambán. Sin embargo, no fue fácil llegar a un acuerdo, pues el 'popular' Jorge Azcón pretendía que la formación de Abascal le permitiese gobernar en solitario... pero no lo consiguió. Tras esperar también a la celebración de las elecciones generales, Azcón finalmente claudicó, llegó a un acuerdo de coalición con Vox y ha sido investido este jueves con el apoyo de los siete diputados de esta formación y el único representante del PAR.

El pacto de gobierno entre ambos partidos consta de 80 puntos y 10 áreas. Algunos de los asuntos más llamativos han sido el veto parental, la derogación de la Ley de Memoria Democrática, la reforma de la 'ley trans' o la supresión del Comisionado para la Agenda 2030. Vox controlará una macroárea de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, con rango de vicepresidencia primera, que encabezará el líder de la formación, Alejandro Nolasco, así como la consejería de Agricultura y Ganadería.

Extremadura

El terremoto político se ha hecho notar mucho más en la región extremeña, con un resultado electoral único. Los dos grandes partidos, PSOE y PP, empataron a 28 escaños, pero los partidos minoritarios hicieron que la balanza se inclinase a la derecha, al lograr Vox 5 escaños y Unidas Podemos solo 4. Por ello, aunque el PSOE mantuvo la victoria electoral, la ausencia de una mayoría impidió repetir Gobierno al socialista Fernández Vara, que renunció a ser investido.

Extremadura protagonizaba entonces un escenario político insólito para el alcance de un acuerdo. María Guardiola, líder del PP extremeño, dio un giro de volante por el que pasó de no "dejar entrar en un Gobierno" a Vox por sus posiciones con respecto a determinadas cuestiones sociales, a finalmente pactar un acuerdo de coalición que la convertía en la primera presidenta de la región. Eso sí, la formación de Abascal solo ostentará una consejería, la de Gestión Forestal y del Mundo Rural.

Comunidad Valenciana

Otra comunidad donde Vox tuvo la llave del gobierno autonómico es la Comunidad Valenciana, donde Carlos Mazón (PP) llegó a un acuerdo que le convertía en presidente, poniendo punto final a la era Ximo Puig. Este pacto PP-Vox no fue tan costoso, pues Mazón no emuló el rechazo de Guardiola, aunque sí hubo una línea roja que los 'populares' no quisieron pasar: no cederían la vicepresidencia al candidato de Vox, Carlos Flores, por haber sido condenado por maltratar a su exmujer en 2002.

El veto a Flores dejó paso al torero Vicente Barrera, ahora vicepresidente de la Generalitat Valenciana y consejero de Cultura y Deporte. También Agricultura y Justicia irían para Vox, que además introdujo en el acuerdo programático la designación de violencia "intrafamiliar", con la equiparación de todas las víctimas; o la comunicación de la Generalitat a la Policía de los casos de inmigración ilegal.

Baleares

En pocas palabras, el Gobierno de las islas Baleares ha sido el único que, dependiendo de Vox, no se ha resuelto con un gobierno de coalición. Marga Prohens (PP) se ha elevado como presidenta de la región con un gobierno en solitario gracias a la abstención de Vox, poniendo fin al Ejecutivo de la socialista Francina Armengol, que lo presidía desde 2015.

Ahora bien, el gobierno en solitario no le salió gratis a Prohens. El PP otorgó a Gabriel Le Senne (Vox) la presidencia de la mesa del Parlament, acordó favorecer la investidura de Vox a la presidencia de los Consell de Mallorca y Menorca y formuló un acuerdo programático conjunto de 110 medidas para poner fin a "las políticas socialistas y separatistas". Además, Vox promete dar estabilidad al nuevo gobierno "con el compromiso de no presentar enmienda a la totalidad a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma" en toda la legislatura.

Murcia

La última autonomía que volvió a abrir diferencias para la conformación de un gobierno PP-Vox fue la Región de Murcia, aunque en este caso con un carácter mucho más ajustado. Los del partido de Feijóo lograron 21 escaños y necesitarían tan solo el apoyo de 2 de los 9 diputados de Vox para alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico, situada en los 23 diputados. Sin embargo, la falta de acuerdo entre ambas formaciones llevaron a Vox a tumbar la investidura del 'popular' Fernando López Miras, que aspira a revalidar su presidencia del Consejo de Gobierno, esta vez en solitario.

Murcia se convierte así en la única comunidad española aún bloqueada, con la investidura fallida de su único candidato, que se encuentra bajo las presiones de los de Abascal, que le instan a desbloquear el Gobierno autonómico; y de los pactos alcanzados por sus homólogos en Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana y Baleares. Si el bloqueo persiste, los murcianos volverían a las urnas en el último trimestre de este año.

Canarias

Al igual que ocurría en Navarra y Extremadura, en las islas Canarias también gobierna quien ha perdido las elecciones. El PSOE alcanzó 19 escaños y Coalición Canaria logró 17, pero la imposibilidad de los socialistas de revalidar su gobierno por falta de pactos han llevado al líder de CC, Fernando Clavijo, a ser investido gracias a los votos favorables de los 13 diputados del PP, los tres de Agrupación Socialista Gomera y el único de Agrupación Herreña Independiente.

El gobierno resultante de este pacto es un Gobierno de coalición por el que los centristas canarios ostentan la presidencia y seis consejerías, los 'populares' alcanzan la vicepresidencia y cinco consejerías, y los de El Hierro logran una consejería, la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. Los socialistas de Casimiro Curbelo, por su parte, no exigieron consejerías -algo que sí hicieron en el 'Pacto de las Flores' de 2019-, pero sí formarán parte de Direcciones Generales y viceconsejerías.

Cantabria

En Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC) tuvo que abandonar el Gobierno autonómico -después de cuatro legislaturas interrumpidas-, tras un batacazo electoral que llevó a su partido a perder seis escaños desde 2019, que los pasaba a ganar el PP de María José Sáenz de Buruaga, ganadora de las elecciones.

Revilla, que venía de encabezar un Gobierno de coalición PRC-PSOE, no quiso que la gobernanza de la región dependiera de Vox, que duplicó su resultado con respecto a las anteriores elecciones, por lo que se abstuvo en la investidura de la 'popular' con un pacto que convertía a Buruaga en la primera presidenta del Ejecutivo cántabro.

La Rioja

Otra comunidad autónoma que ha conducido hacia un cambio de gobierno tras el 28-M es La Rioja, que pasa de color rojo a azul tras otorgar una mayoría absoluta al PP de Gonzalo Capellán, que se ha convertido en presidente de la región con un gobierno en solitario.

De este modo, los electores han desbancado a la presidenta socialista Concha Andreu, que llegó en 2019 al Ejecutivo riojano tras 24 años en manos del PP gracias a un pacto con Podemos e IU, por el que le cedió una consejería a la líder del partido morado, Raquel Romero.

Castilla-La Mancha

Tras una noche electoral de infarto, Emiliano García-Page (PSOE) se proclamaba ganador de las elecciones autonómicas con mayoría absoluta, tras un ajustado recuento que terminó dando al socialista los 17 escaños necesarios para gobernar en solitario.

De este modo, Page logra su segunda mayoría absoluta consecutiva y comienza su tercera legislatura al frente de la región manchega. PP y Vox, por su parte, sumaron 16 diputados en el Parlamento autonómico -12 y 4 respectivamente-, que les fueron insuficientes para arrebatar una séptima comunidad al PSOE.

Asturias

A pesar del crecimiento de PP y Vox en las elecciones autonómicas de Asturias, el presidente socialista, Adrián Barbón, ha logrado revalidar su presidencia gracias a los votos favorables de los tres diputados de Izquierda Unida y la única de Podemos.

Barbón ha sido investido tras un acuerdo con IU, que regresa al Ejecutivo asturiano después de doce años y logra una 'macroconsejería' de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. De esta forma, Asturias se convierte en la única comunidad autónoma del país gobernada por una coalición PSOE-IU.

Madrid

En la región de la capital, la presidenta Isabel Díaz Ayuso (PP) da comienzo a su tercera legislatura después de que las urnas le hicieran alcanzar su primera mayoría absoluta con 71 escaños, con un empate a 27 escaños entre PSOE y Más Madrid, la pérdida de tres diputados por parte de Vox, y la desaparición de Podemos de la Asamblea de Madrid.

Con los votos a favor de la bancada 'popular' y la abstención de los de Rocío Monasterio, Ayuso era nuevamente investida para la conformación de un gobierno en solitario totalmente renovado y austero, sin la repetición de cargo por parte de ninguno de sus nueve consejeros y prescindiendo de la figura del vicepresidente.