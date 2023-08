'En boca de todos' contacta con un testigo de la tragedia del 'Medusa Festival' que vuelve este año al evento: "No tengo miedo"

Cuando solo faltan unos días para que se cumpla un año de la tragedia que tuvo lugar durante el Medusa Festival, ya ha abierto las puertas a los asistentes de una nueva edición. El año pasado, una tormenta seca hizo que varias estructuras se derribasen y cayeran sobre el público, provocando decenas de heridos y un fallecido.

Este jueves, En boca de todos ha hablado en directo con Sergio Palomino, testigo de la tragedia del pasado año y asistente de nuevo al festival. El joven, que fue a recoger la pulsera acreditativa el pasado miércoles, ha destacado: "Es el cuarto año que voy a ir y la verdad es que voy tranquilo".

"Fue un fenómeno meteorológico y no es predecible. De hecho, durante seis días estuvo haciendo viento, pero dentro de lo común. Yo estaba debajo de una carpa y empezamos a notar que todo empezaba a volar. Se levantó muchísimo aire y por culpa de la arena me tapé. La verdad es que no nos dimos cuenta de mucho y cuando paró vimos que se habían caído letreros", ha comentado Sergio.

"Ahí fue cuando empezamos a escuchar ambulancias, la música se paró... Justamente fue en un cambio de DJ. Fue todo de repente", ha agregado el joven que, además, ha confesado que no ha mirado la previsión meteorológica para los próximos días, aunque "a lo mejor" lo hace.

Palomino, además, ha señalado que no tiene miedo: "Creo que fue un momento que no se puede predecir. De un momento para otro se levantó el aire". Asimismo, Nacho Abad ha preguntado al testigo si había revisado si el festival había tomado nuevas medidas por si se repetía el episodio de viento, a lo que este ha respondido: "Supongo que sí".

"Eres un valiente, no te has preocupado por nada. Ni de la previsión meteorológica ni si está mejor sujeto todo... Tú vas de fiesta y punto", ha señalado Abad, a lo que el joven ha respondido que "sinceramente", no cree "que fuese culpa de las instalaciones": "Supongo que cumplirá con toda la normativa". Con una sonrisa, Abad ha despedido a su invitado con su mejor deseo: "Que lo disfrutes y lo pases muy bien, que no haya viento".