Esther Esteban cuenta cómo fue el nacimiento de su hija, que falleció: "Han pasado 28 años y me sigue costando hablar de ello"

En los últimos días, la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del deber de inscribir con nombre y apellidos a los bebés fallecidos antes de nacer que hubieran alcanzado más de seis meses de gestación, ha generado un gran revuelo en nuestro país.

Así, este jueves, la psicóloga María Velasco, colaboradora habitual de El programa del verano ha destacado que se trata de una gran noticia que sirve para paliar un poco el dolor de los padres que, estando tan avanzado el embarazo, "ya podían haber imaginado cómo sería el bebé".

Además, la experta ha recalcado que este proceso se suele vivir "en soledad": "Entras con tripa, embarazada, al paritorio y sales sin absolutamente nada". Una experiencia que la colaboradora Esther Esteban ha querido narrar en primera persona.

"Yo he tenido tres hijos, pero la del medio, la niña, no nació. Han pasado 28 años y yo no puedo hablar mucho de ello. Pasé una depresión postparto", ha recalcado la periodista que, además, ha apuntado que las mujeres que pierden a un hijo de esta manera "no tienen baja por maternidad": "Yo di a luz, porque es un parto normal, y del paritorio me fui a trabajar. Nadie me preguntaba porque es un tema del que no se habla".