El mensaje de Pepa Flores lanzado a través de su hermana: "No he matado a ninguna Marisol, Marisol sigue viviendo dentro de mí"

No se supo más de Pepa Flores desde 1985. El gran icono de la televisión española, la que recreó a la niña prodigio Marisol, desapareció del foco mediático hace casi cuatro décadas y lo poco que se ha conocido de ella desde entonces es el mensaje que la actriz trasladó a los españoles a través de su hermana Vicky Flores, en un documental que se hizo sobre la vida de la artista.

El programa Lazos de sangre recuperó el martes 8 de agosto el documental sobre Pepa, que ya se había emitido antes en televisión, concretamente en 2019. La 1 ha querido homenajear de nuevo a la actriz y cantante con un debate sobre su carrera en consonancia a las imágenes del documental.

La pieza contó con algunos rostros del círculo de Pepa, como su hija Celia Flores y su hermana Vicky Flores, quienes hablaron de la figura de Pepa, que no quiso salir de su retiro. En el debate de Televisión Española, han recordado algunos de los puntos de la producción y se cuestionó, principalmente, su pronta edad cuando comenzó a salir en pantalla y las consecuencias de estar eternamente ligada a un personaje ficticio, como fue el caso de Pepa con Marisol.

Según las imágenes que difundieron varios medios hace años, la malagueña disfruta de un tranquilo retiro de la vida pública en su ciudad natal. Sus hijas María Esteve, Tamara Esteve y Celia Flores, todas fruto del romance de la actriz con el bailarín Antonio Gades, se han pronunciado en alguna ocasión en la prensa para comentar el estado de su madre, aunque no han dado muchos más datos, aparte de que "se encuentra bien".

​"Marisol es una persona y Pepa Flores es otra"

Quien se ha decidido a hablar sobre su madre es Celia, cantante, en el documental de La 1. La joven habló en nombre de su madre junto a su tía Vicky para dejar clara su posición respecto al eterno debate de si fue Pepa quien acabó con Marisol, ya que, muchos medios aseguraron que Flores acabó renunciando a ella.

"Marisol es una persona y Pepa Flores es otra", comentó tajante Celia. Vicky, sin embargo, lanzó un mensaje de parte su hermana: "Ella me ha pedido encarecidamente que lo diga para que todo el mundo lo sepa: 'No he matado a ninguna Marisol, Marisol sigue viviendo dentro de mí". Y añadió: "Es la que más ha cuidado la imagen de Marisol. Está muy agradecida a Marisol y la respeta muchísimo, quizá más que nadie".

Estas palabras se recordaron en la tertulia de Lazos de sangre, en la que Jordi González participa como moderador, y que contó con los periodistas Beatriz Cortázar, Marta Nebot y Juan Sanguino, entre otros, y la cantante Melody.