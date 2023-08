Joana Sanz intenta olvidar las críticas de sus 'haters' y se centra en el trabajo

El pasado 2 de agosto, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona finalizaba la investigación a Dani Alves por violar supuestamente a una joven mientras que el futbolista seguía asegurando no estar de acuerdo con el relato de los hechos : “No se ajusta a la realidad de lo sucedido”. Pese a ello, el letrado del imputado, Cristóbal Martell, manifestó que Alves no iba a recurrir para poder “acelerar el proceso y llegar lo antes posible a juicio”.

Mientras tanto, Joana Sanz sigue en el foco mediático. La exmujer del futbolista compartió hace unos días en Instagram una fotografía de Marilyn Monroe donde se podía leer: "Las mujeres quieren un hombre a quien admirar, no a quién educar". Una frase que parecía ser una indirecta para el brasileño y con referencia a todo lo que ha tenido que vivir en los últimos meses.

A causa de esta publicación, la tinerfeña recibió multitud de comentarios en su cuenta de Instagram donde no solo le amenazan de muerte, sino que le señalan que pronto se reunirá con su madre, fallecida el pasado enero: "¡Eres una sinvergüenza! ¡Estás enviando indirectas!

Mientras tanto, Joana intenta seguir con su vida evitando darle más bombo al asunto. Ella misma ha reconocido al equipo de Europa Press que prefiere no hablar de estos temas: "Ya he dicho que no voy a hablar de estas cosas. Es mi vida personal y lo que quiera compartir, tengo una red social para ello".

A día de hoy, la modelo se encuentra muy centrada en su trabajo ajena a las declaraciones de su expareja: "Hay que trabajar que las facturas no se pagan solas". En cuanto a si el futbolista seguirá contando con su apoyo aunque de otra manera: "De verdad que yo estas cosas no". Por último, Joana también reacciona ante aquella gente que le ataca por redes sociales por lo que hizo Alves: "Bueno, la gente a veces sin noción, qué le vamos a hacer".