La actriz Abril Zamora debuta en 'Pasapalabra': "Estoy muy nerviosa"

Pasapalabra volvió a cambiar de invitados este miércoles y Verónica Hidalgo, Víctor Gutiérrez, Rubén Ochandiano y Abril Zamora fueron los encargados de acompañar a Fer y Moisés en sus respectivos equipos.

Roberto Leal quiso destacar que, de los cuatro, Zamora era la única debutante en el concurso, siendo la primera vez que acudía a participar en el programa de Antena 3.

"Estoy muy nerviosa, la verdad", admitió la actriz, escritora y directora (conocida por su de Luna en la serie Vis a vis, también ha creado, dirigido y protagonizado la serie Todo lo otro para HBO Max).

"Estás acostumbrada ya... no sé...", dudó el presentador. "¿A qué estoy acostumbrada?", le preguntó la invitada, poniéndoles en un apuro. "Era por tratar de tranquilizarte. Te iba a decir que a momentos importantes como este", admitió Leal.

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"¿Nunca habías estado en Pasapalabra en toda su historia?", quiso saber el sevillano. "Nunca y me hace muy feliz que sea con vosotros. Me han hablado muy bien del programa, por eso he venido", aseguró entre risas.

El conductor del programa de Antena 3 comentó que "disfruta que te vamos a tratar bien, por lo menos la primera vez, luego ya nos volvemos más malvados...", bromeó.