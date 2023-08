'En boca de todos' habla, en exclusiva, con la mujer que vendió el kayak a Daniel Sancho: "Me dijo que solo iba a fumar"

La detención de Daniel Sancho tras haber confesado el asesinato y descuartizamiento del cirujano Edwin Arrieta ha generado un gran revuelo en nuestro país. Ahora, la investigación trata de esclarecer las causas del macabro crimen, presuntamente, cometido por el hijo del actor Rodolfo Sancho.

Este miércoles, En boca de todos ha mostrado la conversación que, en exclusiva, ha mantenido un equipo del matinal con la mujer que atendió a Daniel Sacho y le vendió un kayak en el que, supuestamente, transportó y se deshizo del cuerpo de Edwin Arrieta.

"Él me dijo que solo iba a fumar, le dije que no porque cerrábamos a las 20:00 horas", aseguraba la mujer que, además, agregó: "Me dio 1.000 dólares (aproximadamente 900 euros), me dio el dinero, cogió el kayak y se fue".

Asimismo, Esther Yáñez, reportera del matinal de Cuatro enviada al país asiático, ha explicado que la vendedora recalcó que aceptó el dinero porque era una cantidad muy "elevada". Además, cabe destacar que la embarcación se encuentra aún en la playa donde lo dejó la Policía durante la investigación.

Por otra parte, el equipo del programa ha acudido al supermercado en el que Daniel Sancho habría comprado el cuchillo con el que, supuestamente, habría matado a Edwin: "Este es el cuchillo, al cambio son unos siete euros". Además, en el mismo establecimiento habría comprado guantes, bolsas de basura y detergente.