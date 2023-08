Lorena García hace una "flagelación pública" y pide disculpas tras ser criticada en las redes por "banalizar la transexualidad"

El caso de un hombre que se ha autodeclarado mujer en la prisión de Foncalent, en Alicante, ha generado una gran polémica este miércoles en Espejo Público. El preso, por tanto, habría pedido el traslado al módulo de mujeres y, allí, habría dejado embarazada a otra de las presas.

Tras contactar con el portavoz de ACAIP-UGT, Lorena García, presentadora del matinal, ha recordado el caso de otro preso condenado por violar y asesinar brutalmente a varias mujeres que, ahora, aseguraba ser una mujer y pedía el cambio a una prisión femenina.

Después de esto, García ha apuntado: "Es muy interesante esto, eh", a lo que Francisco Marhuenda, colaborador del matinal, ha agregado: "Esto cuestiona todo el buenismo, el planteamiento en este terreno de la autodeterminación".

"Mañana vengo, digo que me siento hombre y me llamo Paco". Nauseabundo. pic.twitter.com/5wUgkkerKN — Jose Manuel Sánchez (@jose_manuelsn) August 9, 2023

"Es que basta con que alguien diga 'me siento...'. Yo mañana vengo aquí y digo 'me siento hombre y quiero que me llamen Paco'", ha destacado Lorena García. Un comentario que ha despertado la ira de los usuarios en las redes sociales, donde la periodista ha sido duramente criticada y acusada de "banalizar la transexualidad".

@EspejoPublico banalizando la transexualidad. Manda narices! — Angeles de Toro (@moixetapaula) August 9, 2023

Al ver esta reacción, tras una pausa para la publicidad, Lorena García se ha puesto frente a la cámara del matinal de Antena 3 y, antes de continuar con la información de la mañana, ha pedido disculpas por su comentario: "Quiero pedir disculpas, en este momento, porque me consta que cuando hemos tratado la parte anterior del programa yo he hecho un comentario que, reconozco y asumo mi parte de culpa, es incorrecto, es inadecuado".

"Me consta que ya hay cierto barullo en redes sociales, ya saben que las redes están ahí. Igual que pido disculpas por el comentario que ha resonado bastante en las redes, que esta flagelación pública que hago tenga la misma repercusión", ha señalado la periodista. "Yo insisto, he hecho un comentario inadecuado, pido disculpas. Ni cuestiono la ley ni cuestiono tampoco nada más allá, pero sí que pido contextualizar. Es cierto que en el contexto de una prisión, pues bueno... Teníamos un sindicato que pedía que se aclarasen las cuestiones, precisamente en las cárceles y es ahí, en ese contexto, en el que yo he hecho ese comentario, insisto, inadecuado, y por el que pido disculpas", ha sentenciado Lorena García.