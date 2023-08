Ana Obregón nombra tutora de su nieta, para cuando ella no esté, a su sobrina Celia Vega-Penichet

Ana García Obregón ha posado de nuevo en su verano mallorquín, aunque no en traje de baño ni tampoco para todos los fotógrafos que lo deseaban, como hacía antes. Este año tan distinto lo ha hecho con su nieta de cuatro meses, Anita, en la casa familiar 'El manantial' y para su revista de cabecera, Hola.

Lo más novedoso de esta entrevista a pie de mar y con la pequeña entre sus brazos es que Ana confirma que tiene todo atado en relación con la niña, para cuando ella no esté. La futura madrina de la pequeña, su sobrina Celia Vega-Penichet, hija de su hermana Celia, no sólo lo será en el bautizo, sino que se convertirá en su tutora legal el día en que Ana falte.

"A esta niña no le va a faltar nunca ni amor, ni dinero, ni nada de nada", insiste. "Cuando vean lo bien que está esta niña, seguro que cambiarán de opinión. Todo está pensado desde el minuto uno. Celita era como la hermana de Aless y está enloquecida con Anita. Todo está en mi testamento".

Celia Vega-Penichet junto a Aless Lequio. INSTAGRAM / thegocvp

Celia y Aless mantenían una relación casi de hermanos, debido en parte a que se llevaban poca diferencia de edad. La joven trabaja en el área de Desarrollo Corporativo y Estructuración de Fondos en una empresa de gestión de inversión.

Se da la circunstancia de que Celia se iba a casar con el financiero Julio Jiménez-Blanco el próximo día 25 en Mallorca, pero decidió cancelar la boda hace algunas semanas y regresar a vivir a casa de su madre, Celia García Obregón.

Mientras ese momento futuro llegue, Ana no se corta a la hora de decir que "voy a mimar a mi niña todo lo que me dé la gana, todo el día", asegura, "He vivido cinco años en el infierno y ahora, cada vez que tengo a Anita abrazada, siento como si abrazara un trocito de cielo". La artista lo tiene claro: "La vida, de repente, ha empezado otra vez. Tengo la tranquilidad de haber cumplido todo lo que a mi hijo le hubiera gustado hacer y se lo impidió el cáncer".

En las páginas de esta publicación, la actriz habla también del parecido de la niña, a pesar de su corta edad, que en opinión de su abuela "es clavada, clavada, clavada a él. Pero no solo físicamente, sino de forma de ser". Va más allá la pletórica abuela. "Huele a Aless. Cualquier madre reconoce el olor de sus hijos", asegura. "Yo, que tengo los cinco sentidos muy desarrollados, lo noto perfectamente, porque huele exactamente igual".

Se ve en la foto de portada de la publicación perfectamente, pero Ana Obregón no puede dejar de describir a la niña como una preciosidad. "Anita es hermosa, es una muñeca, risueña, feliz, se pasa el día riéndose".

Aless Lequio y su prima Celia Vega-Penichet. INSTAGRAM / ALESS LEQUIO

Insiste en que las críticas y comentarios suscitados a raíz del nacimiento de Ana Sandra Lecquio por gestión subrogada le dan exactamente igual.

"No me importa absolutamente nada lo que diga nadie", insiste la presentadora y añade "doy gracias a la vida cada vez que la miro".