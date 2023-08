Rodolfo Sancho se pone en contacto con Sandra Barneda a través de terceros: "De momento, no podemos hacer declaraciones"

La detención de Daniel Sancho tras haber confesado el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta mantiene a nuestro país pendiente de lo que suceda en Tailandia, donde se produjo el crimen y donde el hijo del actor Rodolfo Sancho se encuentra en prisión provisional a la espera de juicio.

Desde España, la familia del joven ha pedido a los medios de comunicación prudencia y respeto; mientras que Daniel Sancho se puso en contacto con El programa del verano unas horas antes de entrar en la prisión de Koh Samui: "Quiero volver a España. Moved cielo y tierra para eso. Seguid con cobertura mediática".

Incluso, el joven aseguró que la Policía tailandesa le estaba tratando "muy bien" y le habían llevado a cenar "al mejor hotel de la isla". Unas declaraciones que han extrañado a todos y que se abordó el pasado martes en Así es la vida.

Rodolfo Sancho y su expareja, Silvia Bronchalo, están viviendo las horas más terribles de sus vidas. Su hijo Daniel se encuentra desde este lunes en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui en Tailandia por el presunto asesinato y desmembramiento del colombiano Edwin Arrieta. (Fuente: Imágenes Cedidas) Rodolfo Sancho, en una imagen de archivo. (EP)

Precisamente, cuando el programa de las tardes de Telecinco abordaba el asunto, el propio Rodolfo Sancho, padre del detenido, se puso en contacto con Sandra Barneda a través de un tercero para enviarle un mensaje: "Buenos días, te escribo en nombre de Rodolfo Sancho. Me ha pasado tu contacto Rodolfo. Por el bien de la investigación, Rodolfo no puede hacer ningún tipo de declaración. Os pedimos encarecidamente que respetéis esta situación. Por el momento, no podemos hacer declaraciones de ningún tipo".

"Las manifestaciones que pueda estar haciendo Daniel son bajo una situación de presión emocional difícil de controlar. Por favor, solicitamos que no se especule más sobre la situación. Seguimos en contacto, si hubiera alguna novedad os la comunicaríamos. Gracias por vuestra comprensión. De momento no podemos hacer declaraciones. Agradecemos enormemente vuestra disponibilidad y ofrecimiento", finalizaba el mensaje.