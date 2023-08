Tu horóscopo diario: miércoles 9 de agosto de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 9 de agosto de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La semana continuará para ti con una tendencia general favorable o constructiva y un estado de ánimo positivo u optimista. Es un momento excelente para hacer todo tipo de cosas y tomar iniciativas, ya que no solo vas a tener a la suerte contigo, sino que igualmente vas a disfrutar de una gran inspiración e intuición.

Tauro

Procura tener prudencia porque estás atravesando una época de gran obstinación. Tienes en tu cabeza una serie de cosas que quieres hacer, o de metas a las que quiere llegar, y no estás dispuesto a dejarlo pasar, incluso aunque las dificultades fueran mayores de las esperadas. Por fortuna la suerte va a estar contigo.

Géminis

Un buen momento tanto en lo mundano como también en la vida íntima y personal. Atraviesas un momento bastante positivo después de haber superado una época de mayor inestabilidad o altibajos, y por ello, tanto si estás de vacaciones como si estás trabajando hoy tendrás un día marcado por alegrías y realizaciones.

Cáncer

Hoy tendrás un día de gran actividad, o al menos el impulso de hacer muchas cosas y afrontar los problemas. Sin embargo, te costará centrar tus energías o dirigirlas de forma adecuada. Puedes desplegar una gran cantidad de recursos intelectuales y físicos y al final quizás tener un balance muy pobre o incluso estéril.

Leo

La magnífica influencia del Sol y Júpiter, de la que disfrutas en estos momentos, te impulsará a tener un día estupendo a poco que pongas algo de tu parte. Irás consiguiendo tus objetivos más deseados con una cierta rapidez y muy pocas dificultades. Y, por otro lado, si tuvieras que hacer algún viaje te va a salir estupendo.

Virgo

Muchas veces el peor enemigo, y el más implacable, eres tú mismo, y hoy vas a tener un clarísimo ejemplo de ello. Cuando las cosas no salen como habías previsto o tienes el más mínimo fallo eres el juez más duro y terrible que uno se puede encontrar. Aunque sí que debes tener cuidado con las traiciones, no te fíes de nadie.

Libra

Detrás de tu gran habilidad para buscar la armonía, el entendimiento y la concordia, tanto en tu trabajo como tu vida íntima, en realidad se esconde una persona con muy buen corazón, y hoy el destino te lo va a devolver en forma de un acontecimiento tan agradable como inesperado y un importante sueño que se hará realidad.

Escorpio

Muy pronto vas a poder dejar atrás una gran preocupación relacionada con el trabajo y la economía, y hoy mismo vas a tener una señal de esa gran liberación que llega a tu vida. La ayuda de los astros te va a sacar poco a poco de los momentos de más agobio, y vas a tener la sensación de estar saliendo de una agobiante prisión.

Sagitario

Hoy la vida te hará justicia con un asunto relacionado con tus sentimientos. Te encuentras en un excelente momento desde el punto de vista de los astros y es hora de que recojas la cosecha de todas las cosas buenas que has ido sembrando y personas a las que has ayudado con una gran generosidad y sin esperar nada a cambio.

Capricornio

No te obstines demasiado en ir por un determinado camino o perseguir una serie de objetivos, a veces las cosas no se pueden conseguir por grandes que sean los recursos y energías que pongan en movimiento. Estás en un momento afortunado desde el punto de vista de los astros, pero esto no significa que puedas lograrlo todo.

Acuario

Hoy te encontrarás con un día especialmente alegre en lo personal y fructífero en lo profesional, pero si estás disfrutando de tus vacaciones entonces será, por encima de todo, un día agradable y lleno de alegrías, pero al mismo tiempo bastante activo y con ganas de hacer muchas cosas. Excelente ti tuvieras que hacer un viaje.

Piscis

Quizás no tengas un día demasiado bueno, incluso aunque no haya razón para ello. Vas a tener una mezcla entre cansancio y melancolía provocada más bien por motivos emocionales. En algunos momentos te sientes desbordado por las situaciones, te vuelcas con los demás y ayudas a unos y a otros, pero luego tú te ves solo.