Laura Escanes deja temporalmente las redes sociales: "Ha llegado el momento"

Laura Escanes ha anunciado este martes su decisión de dejar las redes sociales durante una temporada. La influencer catalana, de 27 años, ha aclarado que todo está "bien", pero necesita un descanso para poder disfrutar de su hija Roma y de su entorno cercano.

"He decidido aprovechar estas semanas que estoy con la enana y que no tengo compromisos laborales para desconectar de las redes sociales", ha avanzado la joven en sus stories de Instagram.

"Hace unos años me dije a mí misma que lo iba a hacer mínimo una vez al año y ahora ha llegado el momento. Todo está bien, no hay que preocuparse de nada, pero me apetece centrarme en mí sin más. Os quiero", ha zanjado Escanes.

Laura Escanes anuncia que deja las redes sociales por un tiempo. INSTAGRAM / LAURA ESCANES

La influencer ha dejado ver en las últimas semanas los planes que ha estado haciendo desde el arranque del verano, destacando su paso por Menorca, isla a la que vuelve cada año; y el tiempo con sus amigas y su pareja, el cantante Álvaro de Luna. No obstante, parece que durante un tiempo indefinido dejará de exponer su día a día a sus seguidores.

Escanes ya se tomó un respiro de las plataformas en 2021, época en la que anunció que, además, no atravesaba un buen momento personal. "Voy a estar desconectada de redes unas semanas. Muchas cosas en muy poco tiempo y no puedo fingir que soy fuerte siempre. Os quiero", se sinceró.