La arriesgada caída de Raquel, una concursante de 'Grand Prix', durante una prueba: "Casi me parto la espalda"

Este lunes, El Grand Prix volvía a llenar de alegría y de risas los hogares españoles. En esta ocasión, el programa enfrentó a los municipios de Cervelló (Barcelona) y Aguilar de Campoo (Palencia), en un reñido duelo que terminó con la gran remontada del equipo palentino, tras imponerse en la icónica prueba del Abecedario.

Sin embargo, los vecinos de Aguilar de Campoo se fueron a casa con una victoria agridulce. Y es que, Raquel, la capitana del equipo amarillo, sufrió un golpe mientras participaba en el Jurassic Prix, un accidente que, además, casi le obliga a abandonar la competición.

Se trata de una prueba en la que los concursantes deben sortear una serie de obstáculos -hasta aquí, es similar a otros juegos del programa de TVE-, vestidos de trogloditas, con el objetivo de robarle uno de los huevos al dinosaurio Nico, una de las dos mascotas de esta nueva etapa.

Además, como si esto no fuera suficiente presión, un vecino del equipo contrario realiza el mismo recorrido, varios segundos después, para intentar cazarle y, así, alcanzar la victoria -y un punto extra-.

En el caso de Raquel, a los nervios que ya tenía de por sí se sumaba que había tenido un inicio atropellado y lento, que había provocado que su contrincante le pisara los talones. Aun así, la palentina logró llegar a la recta final del desafío.

Fue allí, sin embargo, cuando esta ciclista y ganadora de triatlón cometió el error de cálculo que se convertiría en un desafortunado accidente. Así pues, el salto a la cama elástica que le llevaría a la victoria, terminó con ella cayendo de espaldas.

🟡 Ahí va Raquel, capitana de Aguilar de Campoo, la primera troglodita en jugar e Jurassic Prix del @GrandPrix_tve.



Raquel ha empezado la carrera regular, pero no pasa nada porque el T-Rex de Cervelló, también se ha comido los monolitos.



¿Terminarán la carrera?#GrandPrixTVE pic.twitter.com/mB13rbAMso — La 1 (@La1_tve) August 7, 2023

Entonces, tanto el público como el propio presentador, Ramón García, enmudecieron, preocupados por el estado de la concursante, la cual permaneció tumbada varios segundos sobre la colchoneta. "¿Pero qué intentaba?", se escuchó decir a Cristinini, la comentarista de las pruebas, que también quedó alerta tras el percance de la concursante.

Rápidamente, la árbitra del programa se acercó a socorrerla, ayudándole a que se incorporara. Al principio, Raquel era incapaz de moverse, debido a su fuerte dolor de espalda. "¿Cómo se ha tirado?", se preguntaba Ramón.

No obstante, la capitana del equipo amarillo, finalmente, quiso continuar con la prueba, tras el "ok" de la árbitra. De esta forma, trepando por la cuesta, Raquel pudo hacerse con el ansiado huevo de dinosaurio y depositarlo sobre el nido. "Casi me parto la espalda", reconocía a Ramón después del juego.

"Se ha metido un leñazo bueno, pero ha sido capaz de traer de vuelta el huevo. Esto va a pasar a la historia de Aguilar de Campoo", anunciaba el propio presentador, quien no dudó en felicitar a la concursante por su valiente decisión de continuar pese al incidente.