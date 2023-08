La salida de Espinosa de los Monteros agrava la brecha entre la facción liberal y el ala dura de Vox

La renuncia de Iván Espinosa de los Monteros a su acta de diputado y su abandono de la política ha abierto una nueva grieta en la directiva de Vox. El exportavoz parlamentario de la formación alegó este pasado martes que su marcha se produce por motivos "personales y familiares", pero lo cierto es que se enmarca en un proceso en el que se van acumulando abandonos —voluntarios o no— por parte de voces críticas con las decisiones que está tomando la remodelada cúpula de Vox.

Un año después de la abrupta salida de Macarena Olona tras los malos resultados obtenidos en las elecciones andaluzas, la situación se vuelve a repetir con la marcha de Espinosa de los Monteros. El diputado madrileño, de 52 años, no encabezó ninguna lista —como sí lo hizo su excompañera de partido— pero también es cierto que era la cara visible de Vox en el Congreso y que su formación perdió 650.000 votos y 19 escaños en las últimas elecciones generales del 23-J.

Con la despedida que le brindó en las redes sociales su compañero de partido, Javier Ortega Smith, se confirmaba el distanciamiento ideológico y estratégico con la directiva del partido. "Has luchado sin descanso desde la fundación de Vox con lealtad, con generosidad y con sacrificio. Aunque algunos no han sabido reconocértelo", señaló el exsecretario general de Vox. Por su parte, Macarena Olona publicó un mensaje defendiendo a Espinosa de los Monteros y sostuvo: "El silencio que he mantenido por mí no lo mantendré si el acoso lo sufre él".

Las espadas parecen levantadas entre la facción liberal del partido y el ala dura, que supuestamente atesora los puestos de mando y está detrás de la salida de estos dirigentes. A otros miembros que tenían voz propia en el partido, como Víctor Sánchez del Real y Rubén Manso, se les comunicó mediante llamada telefónica que no irían en las listas electorales del 23-J, sin una razón aparente.

Sánchez del Real fue el organizador de la campaña para las elecciones andaluzas de 2018, cuando la formación obtuvo su primer gran éxito, y Manso diseñó el programa económico con el que Vox concurrió a las generales en 2019 y fue portavoz económico en el Congreso. Ambos eran dos de las figuras más representativas del sector liberal del partido.

El antiguo ideólogo económico ha sido de los más duros en criticar a la cúpula de Vox, en un artículo escrito en el que se hacía eco de la marcha de Espinosa de los Monteros. "Este partido del que muchos hacían una caricatura que, como toda caricatura era injusta e hiperbólica, ha decidido parecerse a ella y no al épico retrato que algunos, con Espinosa de los Monteros de maestro, iban pintando", ha reflexionado en su artículo publicado en Vozpópuli.

La directiva que rodea y aconseja a Santiago Abascal, y que encarna el ala dura de Vox que se está imponiendo en el seno de la formación, está encabezada por Jorge Buxadé. El eurodiputado es el líder del partido en el Parlamento Europeo y nexo con los principales aliados internacionales de la derecha dura europea como son Giorgia Meloni, Viktor Orbán o Marine Le Pen. A él se unen Ignacio Garriga, secretario general de Vox que sustituyó a Ortega Smith en el puesto, el vicesecretario general de presidencia, Enrique Cabanas, y el escritor e ideólogo Kiko Méndez Monasterio.

Estos dos últimos operan desde la trastienda de la formación y no se encuentran en el centro del foco mediático, pero están detrás de muchas de las directrices que está tomando el partido en los últimos meses. Cabanas, por ejemplo, fue el encargado de comunicar a Sánchez del Real y Manso que no irían en las listas del 23-J.

Buxadé publicó un artículo en La Gaceta de la Iberosfera —diario que dirigió Méndez Monasterio— titulado 'Tener opinión', en el que criticaba las voces de verso suelto que emitieran opinión antes de que el partido se posicionara. " Si tú opinas o te posicionas antes, dañas al partido", sostuvo el eurodiputado de Vox. Ésta es la premisa que se está aplicando en el partido con los movimientos en forma de salida o apartando a estas personalidades de puestos de responsabilidad, como el caso de Ortega Smith, para que no se confunda "libertad con deslealtad".

Santiago Abascal tendrá que lidiar con la reorganización de la cúpula y asignar nuevos roles en el Congreso de los Diputados. Sustituir a Espinosa de los Monteros como portavoz no será tarea sencilla, puesto que en muchas ocasiones era una de las voces que más resonaban en la Cámara Baja a la hora de criticar la actuación del Gobierno. Mientras tanto, el futuro de Vox resulta incierto ante las consecuencias que pueda tener el evidente cambio de rumbo en la dirección.