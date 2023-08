La hermana de José Luis Perales cuenta cómo vivió el bulo de la muerte del cantante: "Nadie se atrevía a decirme nada, fue un susto corto"

El pasado lunes, medio mundo lloraba la muerte de José Luis Perales que, a los 78 años, había fallecido... en los medios de comunicación. Sin embargo, todo se trató de un bulo que se extendió como la pólvora y que el propio cantautor se vio obligado a desmentir a través de un vídeo.

Este martes, Espejo Público ha contactado en directo con Ángela Perales, hermana del cantante, para conocer cómo vivió la familia la noticia de la supuesta muerte de José Luis.

Así, tal como ella misma ha explicado, Ángela se encontraba en casa de una vecina cuando saltó la noticia de la muerte de su hermano. La vecina recibió una llamada donde le informaban del presunto fallecimiento, pero rápidamente cortó la comunicación y no se atrevió a decírselo a su invitada.

"Me fui de ahí porque mi vecina se me quedó mirando raro", ha contado Ángela que, además, fuera de la casa, se encontró con otra vecina que le preguntó por su hermano: "Yo le dije que estaba de vacaciones y ella no paraba de insistir en que le había pasado algo, que se había puesto malo o algo, que lo había escuchado por ahí".

"Nadie se atrevía a decirme nada. Allí, la gente se quedaba mirándome, pero nadie decía nada", ha agregado Ángela. Así estuvo la mujer hasta que una pareja de conocidos, ambos periodistas, le contaron la noticia para confirmarla con ella: "Fue un susto corto porque justo entonces me llamó mi hijo y lo desmintió".

Finalmente, Ángela decidió llamar a su hermano, que se encontraba con su familia en Londres. El cantante le aseguró que "estaba todo bien": "Fue un susto. Y menos mal que se quedó en eso".