Primeras palabras de Chris Noth sobre las acusaciones de agresión sexual a dos mujeres

El actor Chris Noth fue acusado en 2021 de haber agredido sexualmente a dos mujeres en Los Ángeles, en 2004, y en Nueva York en 2015. El artista, conocido por dar vida al personaje de Mr Big en la serie Sexo en Nueva York, no se había pronunciado al respecto, pero ahora, en una entrevista reciente con USA Today, ha desmentido las acusaciones, asegurando que el único error que ha cometido ha sido ser infiel a su mujer.

Hace dos años, The Hollywood Reporter informó que dos mujeres que no se conocían entre sí, y cuyos seudónimos son Zoe y Lily, denunciaron al intérprete por agresión sexual, lo que supuso el despido del actor de la serie The Equalizer y la desaparición de sus interpretaciones en la serie And Just Like That.

"Me aparté de mi esposa, y es devastador para ella y no es una imagen muy bonita. Pero esto no es un crimen", ha comentado el actor, de 68 años, a USA Today, emitiendo, además, un comunicado en el que califica las acusaciones de "categóricamente falsas". Ninguna de las mujeres ha presentado cargos penales contra Noth.

"Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o hace 30 días -no siempre significa no-, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consentidos. Es difícil no cuestionar el momento en que estas historias salen a la luz. No sé bien por qué están saliendo a la luz ahora, pero sí sé una cosa: No agredí a estas mujeres", explica al citado medio.

"No sé bien por qué están saliendo a la luz estas historias ahora, pero sí sé una cosa, y es que no agredí a estas mujeres"

El artista valora que "no hay nada que pueda decir para hacer cambiar la opinión de nadie" ante tal "maremoto". "Suena a la defensiva. No lo estoy. No hay tribunal penal. No hay juicio penal. No hay nada por lo que pueda subir al estrado y sacar mi historia, conseguir testigos", lamenta.

"Y hay añadidos aún más absurdos, que son completamente ridículos, que no tienen absolutamente ninguna base", afirma, admitiendo que sí cometió infidelidades en su relación.

El actor fue infiel a su mujer

Noth reconoce que engañó a su mujer con otras personas, algo de lo que se arrepiente profundamente. "Te das a ti mismo las mismas excusas que muchos hombres; es solo un pequeño encuentro paralelo, y es divertido", apunta el actor, que asegura que, cuando se es deshonesto, "te das las mismas excusas que muchos hombres: es solo un pequeño encuentro paralelo, y es divertido'".

"No haces daño a nadie. Nadie se va a enterar de esto, y el sexo es simplemente placentero. De repente, mucha gente quiere tener sexo contigo. Es como: 'Bueno, no voy a volver a tener esta oportunidad", añade al respecto. "Es una historia lasciva, pero no es cierta. Y no puedo decir 'Bueno, vale, se acabó para mí' por eso. Soy actor. Tengo otras cosas que quiero hacer creativamente. Y tengo hijos que mantener. No puedo dormirme en los laureles", dice, consciente de que tiene que "seguir adelante" aunque la gente esté "asustada", porque aún tiene "una vida creativa".