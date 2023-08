Soraya Arnelas desvela en '25 palabras' su colección más sorprendente: "No me pega, lo sé"

25 palabras recibió este lunes a cuatro nuevas invitadas que acudieron para ayudar a los concursantes a acumular el máximo de puntos de cara a la prueba final del concurso.

Christian Gálvez comenzó presentando a Belinda Washington: "Mujer del Renacimiento, actriz, presentadora, hace exposiciones de arte y tiene una banda de jazz ¡sabe hacerlo todo!".

La presentadora dio paso a su compañera de equipo, Chus Herranz, la pareja de Joaquín Padilla, el cantante de La ruleta de la suerte: "Ella también es del Renacimiento, que compone, canta, actriz, presentadora...".

La artista presentó a Carmen Morales: "Ella también es actriz, le encanta la naturaleza y los animales. No puedo dejar de decir que participó en una serie mítica, Al salir de clase".

Carmen Morales, en '25 palabras'. MEDIASET

Por último, la hija de Rocío Dúrcal presentó a su compañera de equipo, Soraya Arnelas, desvelando un curioso dato sobre la extriunfita: "Es cantante, sueña con tener su propia marca de ropa y colecciona todo tipo de cosas de papelería".

Arnelas confesó que su curiosa colección está compuesta por "gomas de borrar que huelen rico, cuadernitos... no me pega, lo sé. Además, también me encanta coleccionar victorias", concluyó.