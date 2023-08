Michelle Calvó se despeina con 'La patata caliente' de 'Grand Prix': "¡Otra vez no!"

La copresentadora de Grand Prix, Michelle Calvó, sufrió uno de los efectos colaterales de una de las pruebas más emblemáticas del programa: 'La patata caliente'.

Los alcaldes de Aguilar de Campoo (Palencia) y Cervelló (Barcelona) se enfrentaron con la ayuda de los padrinos de cada pueblo. Ana Morgade apadrinaba al primero y Xuso Jones, al segundo.

El momentazo de Michelle llegó en la primera ronda, cuando hizo sus labores e intentó acercarle a María José Ortega (alcaldesa de Aguilar de Campoo) el globo, que estaba a punto de estallar.

🥔 Año de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ✅

🥔 Número de baños del Buckingham Palace ✅

🥔 Número de papas de la historia 💥 ¡Boom!



La primera Patata caliente del Grand Prix, (@GrandPrix_tve), le explota a la alcaldesa de Aguilar de Campoo.#GrandPrixTVE pic.twitter.com/yHwFMctWWF — La 1 (@La1_tve) August 7, 2023

Tras no averiguar el número de papas que ha habido en la historia, incluyendo al papa Francisco, el globo explotó. Eso sí, le explotó más cerca a la presentadora que a la alcaldesa, provocando que esta se despeinara completamente con el aire.

"Si te has despeinado y todo", le detalló Ramón García. "¡Otra vez no!", repitió Michelle cuando se volvió a repetir la situación con Xuso Jones, aunque esta vez no ocurrió lo mismo.

Finalmente, la prueba la ganó Cervelló, dado que Xuso consiguió salvar las preguntas al dar en el clavo con las cifras exactas que preguntaba Ramón. El joven fue a celebrar con la grada del equipo azul la victoria.