La hermana de Edwin, la víctima de Daniel Sancho: "Ha desmembrado a mi familia"

La hermana de Edwin Arrieta Arteaga, el cirujano asesinado presuntamente por Daniel Sancho, ha enviado un mensaje a los medios de comunicación tras el reguero de noticias sobre el crimen. Darling Arrieta Arteaga ha difundido un audio donde solicita que el joven español sea juzgado en Tailandia y dice que todo el homicidio fue planificado.

La mujer, que se ha erigido como portavoz de la familia, ha trasmitido el dolor que están sintiendo tras los terribles hechos que ha confesado el hijo del actor Rodolfo Sancho. "Daniel Sancho desmembró a mi familia, nos arrancó el corazón vivos. Lo organizó, lo hizo consciente", ha denunciado.

Arrieta también ha pedido que se haga justicia por su hermano y "que le impongan la pena máxima y que sea pagada en Tailandia". Asimismo, ha reiterado que no descansarán hasta que lo pague ya que la víctima era un "hombre con un corazón noble y generoso". Un "excelente profesional que se desprendía de lo que tenía para ofrecérselo a cualquier persona".

Sancho confesó este sábado haber asesinado y descuartizado al cirujano colombiano. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró en sus primeras declaraciones antes las abogadas tailandesas. Ahora, tras ingresar en prisión provisional está a la espera de juicio.