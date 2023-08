El Dj gallego Roi Porto, exconcursante de ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, contó en una entrevista reciente a Lecturas que había rechazado la oferta de participar en la nueva edición de Gran Hermano VIP. Una declaración a la que el propio programa ha respondido tirando de ironía.

"Me lo han vendido con la premisa de que lo quieren hacer más cultural, como lo hacen en América, con gente del arte o la política, pero sinceramente no me creo nada", contó el joven a la revista, abordando sin pelos en la lengua la cancelación de Sálvame con el cambio de dirección.

"Para ser honestos, Mediaset sin la factoría Sálvame para mí no tiene sentido porque ya son icónicos. Sin Belén Esteban, Jorge Javier Vázquez, María Patiño o Germán González es como exponer mi credibilidad a la de la cadena cuando no hay nadie al volante. Y a saber lo que van a montar ahí", añadió.

Estas palabras han llegado hasta el propio programa, que ha respondido a través de un tuit en el que ha incluido en forma de meme un momento muy conocido del programa El diario de Patricia.

En el GIF aparece una de las invitadas al programa, que, al decirle un hombre que estaba enamorado de ella, esta le respondió, anonadada: "¿Pero usted quién es?". De esta manera, el programa ha intentado negar, en tono de humor, las declaraciones del Dj, del que han dejado caer que no saben nada.

Esta reacción llega pocos días después de que Nagore Robles, habitual rostro del grupo de comunicación, dijera públicamente que había rechazado participar en el programa como concursante, ya que su meta es regresar algún día, pero con el papel de presentadora.