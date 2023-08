Dani Mateo ya tiene sustituta para presentar 'Zapeando' durante sus vacaciones de verano

Dani Mateo, habitual presentador de Zapeando, se despidió el pasado viernes del programa para poder disfrutar de sus vacaciones de verano. Sin embargo, el espacio de Atresmedia no contó quién sería la nueva persona a cargo de las siguientes emisiones, así que la audiencia ha tenido que esperar hasta este lunes para ver el misterio resuelto.

De esta forma, tal y como se ha podido comprobar en el arranque del programa, la nueva encargada de conducirlo será María Gómez. "Buenas tardes y bienvenidos a Zapeando. Ya me estáis viendo, yo era la sorpresa, sorpresa desvelada", ha avanzado.

"Cuestión de estado, estaban en España preguntándose quién presenta Zapeando. Pues yo, pero esta semana", ha añadido, aclarando que, durante las semanas siguientes, los presentadores 'suplentes' rotarán.

"Me llamaron, estaba en la playa, a gusto, encima en el norte, con el fresquito, mi perro, tomándome un refresco, y me dijeron: '¿quieres venir a presentar Zapeando?'. Pues sí, porque no está Dani y entonces mola. Estoy muy contenta", ha bromeado Gómez, que ya presentó el programa el verano pasado.

Lorena Castell anunció el pasado mes de abril que dejaba el programa y, poco después, se supo que se pondría al frente de la nueva etapa de Vamos a llevarnos bien, en TVE. De no haberse dado este giro de los acontecimientos, Castell habría sido la encargada de presentar el programa de las tardes de La Sexta.