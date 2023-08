La periodista Patricia López, colaboradora de El programa del verano, consiguió una entrevista con Daniel Sancho, acusado de cometer un asesinato premeditado y de esconder las partes del cuerpo de la víctima, el cirujano colombiano Edwin Arrieta, para intentar encubrir el crimen. En su breve conversación, el hijo de Rodolfo Sancho se mostró tranquilo, aunque su tono se entristeció al mencionar a su familia y su pareja.

"Fui a Tailandia porque venía mi novia. Ella no me va a esperar ni debe. Que sea feliz y siga con su vida. Llevábamos cinco años juntos", contó el chef, que afirma haber sido un rehén y haber estado amenazado desde hacía un tiempo. "No me atreví a decirle nada a nadie porque tenía miedo de que tuviesen mi móvil pinchado", dijo al respecto.

El joven, de 29 años, ha ingresado este lunes en la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia, después de que un juez del tribunal provincial de la isla haya decretado prisión provisional para él por el presunto asesinato.

El cocinero permanecía en la comisaría desde el viernes, cuando confesó haber matado a Arrieta, quien llegó el 2 de agosto a la isla.

Durante la madrugada del 3 de agosto el propio Sancho reportó la desaparición de su amigo en la Policía. Horas antes de sentarse ante la justicia, el acusado ha afirmado querer "colaborar en todo lo que pueda".