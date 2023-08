"¡A jugar!", así era 'El precio justo', el concurso en el que los participantes trataban de averiguar el valor de los objetos

Basado en el programa estadounidense The Price is Right, El precio justo llegó a España de mano de Ramón Pradera en 1988 para ser emitido a través de La 1 de TVE. Sin embargo, con el paso de los años, el concurso pasó por otras cadenas de televisión como La 2, Antena 3, Telecinco o Cuatro.

El concurso se dividía en dos fases, la de juegos y la del escaparate final. Los aspirantes se ponían en contacto con el programa y todo eran llevados al plató donde, de manera aleatoria, escogían a nueve que eran llamados por el presentador con la frase "¡A jugar!".

La primera fase contaba con seis rondas y los concursantes debían decir cuánto creían que costaba, pero sin pasarse. Quien se acercase más, se convertía en el ganador y, finalmente, tres de ellos participaban en el escaparate, donde se mostraban una serie de productos con el mismo reto: acertar el precio justo sin pasarse.

Así, si el precio apostado estaba a menos de 300.000 pesetas del precio justo, los concursantes se llevaban todo lo que hubiera en el escaparte. Además, cabe recalcar que el programa estaba patrocinado por diversas marcas.

En su primera etapa en la televisión pública, donde llegó a alcanzar 17 millones de espectadores, el concurso estuvo presentado por Joaquín Prat y contó con la locución de Primitivo Rojas. Asimismo, en TVE, años después, el programa estuvo conducido por Carlos Lozano.

En Antena 3, el programa se puso en manos de Juan y Medio y, en Telecinco, estuvo bajo la batuta de Carlos Sobera. Sin embargo, el programa fue cancelado definitivamente en el año 2021.