Ania Iglesias, conocida exconcursante de Gran Hermano, acudió este domingo al programa de televisión Fiesta para hablar de los complicados altibajos que han marcado los últimos años de su vida y, en concreto, de su salud física y mental.

Iglesias ofreció una entrevista en el espacio de Mediaset para hablar de cómo se encuentra después de darse a conocer en el año 2000 y de atravesar algún que otro varapalo de salud y amoroso. Hacía mucho tiempo que no se sentaba en un plató, pero no dudó en volver a hacerlo para compartir su caso y, de paso, ayudar a otras personas en su lugar.

La ex gran hermana relató cómo supo que padece talasemia, una enfermedad que le hizo ponerse en lo peor. Al principio sentía que estaba muy cansada y que no tenía sentido estar así, aunque lo atribuyó con sus pasados problemas alimenticios: "Llegué a pensar que a lo mejor no estaba comiendo bien porque, como ya sabéis, no siempre he tenido buena relación con la comida".

"Me han visto este año en la sangre algo que no estaba bien, es algo congénito, me han hecho hasta una prueba de leucemia, pero finalmente han descubierto que es talasemia", añadió.

Además, a las preocupaciones que le generaba su enfermedad se sumó la realidad detrás de su pasada relación. Y es que descubrió que su pareja le estaba siendo infiel.

"Hace un año empecé a tener sospechas de que aquí pasaba algo, veía cositas muy raras. Intentaba sacar el tema y era imposible tener una conversación normal. Tuvimos una crisis ahí importante y ahí lo dejé, pero lo dejé pasar porque veía que tonteaba mucho con mujeres, dijo.

"Me llama una chica y me dice que ella no ha tenido nada, pero que tire del hilo porque el que hace un cesto hace ciento. Empecé a tirar del hilo, ella me ayudó bastante, y el hilo se convierte en un madejón", apuntó.