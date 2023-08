Ramón Espinar responde a Roma Gallardo en 'En boca de todos': "No me va a hacer un interrogatorio, aburres a las piedras"

La tensión entre Ramón Espinar y el youtuber Roma Gallardo sigue en el aire. Tras haberse enfrentado en En boca de todos, Gallardo continuó atacando al ex de Podemos tachándole de "pobre chaval", "analfabeto" y "niño de papá".

Este lunes, ambos han vuelto a enfrentarse en directo en el matinal de Cuatro. Así, Roma Gallardo ha aprovechado para quejarse de que Espinar le hubiera vinculado con Vox y con los movimientos de extrema derecha: "Espero una explicación y que me digas por qué lo soy".

"Me han insultado muchas veces y no tengo costumbre de responder, tampoco lo voy a hacer en esta ocasión", aseguraba Espinar que, además, se ha reafirmado: "No hace falta más que analizar sus redes sociales para darse cuenta de que está en íntima relación, su entorno sociológico y cibernético, con Vox".

"Demuéstralo", ha retado el youtuber, a lo que Espinar ha agregado que "lo puede ver cualquiera". "La gente se rio de ti porque saben que no soy de derechas, pero quiero que des una explicación. Tutéame", ha apuntado Gallardo.

"Yo con usted no he comido nunca y no le pienso tutear", añadía el expolítico. Finalmente, Ramón Espinar ha acusado a Roma Gallardo de ofrecer datos incorrectos y él respondía que se podía comprobar y, de nuevo, ha vuelto a insistir en que Espinar le explicase su supuesta vinculación con Vox, a lo que el ex de Podemos ha recalcado: "No me va a hacer un interrogatorio, no he venido a eso. Vas a repetirte por cuarta vez y aburres a las piedras".