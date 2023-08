La presidenta de la Asociación de Lactancia Materna defiende a María Castro: "La decisión es de la madre y del bebé"

El debate acerca de hasta qué edad deben los niños tomar leche del pecho de sus madres se ha reabierto con la publicación de un vídeo de la actriz María Castro. En él, la intérprete aseguraba que su hija, con 2 años y 10 meses, seguía pidiendo el "teti mami".

Ante esto, muchos usuarios han criticado que la actriz continúe amamantando a su hija y algunos, incluso, aseguraban que la pequeña ya tendría dientes y podría dañar el pecho de Castro. Por ello, este lunes, En boca de todos ha hablado en directo con Anaís Fernández, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Pro-Lactancia Materna (Fedalma).

"La decisión es de la madre y del bebé", ha destacado Anaís al comienzo de su intervención en el matinal de Cuatro donde, además, ha apuntado que "la lactancia materna siempre tiene beneficios".

"Con la leche transmites unas defensas que no les puedes dar con otra leche ni con otros alimentos. Que los bebés tengan dientes no afecta a la lactancia materna. A mí, una de mi hijas me dio un bocado, le dije que eso no se hacía y no lo volvió a hacer", ha relatado la experta.

"Yo di leche hasta los cuatro años y mis hijos decidieron dejar de hacerlo por la presión social que hay, porque está mal visto socialmente. La gente les empezó a dar toques de atención. Mi hija, con cuatro años, me dijo: 'Tendré que dejar la teta para dejárselo al nuevo bebé'. Esa frase no es suya, que tenía tres años, es de la sociedad", ha denunciado Anaís Fernández.