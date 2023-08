¿Cuál es la verdadera relación entre Alejandra Rubio y Daniel Sancho?

La detención del español Daniel Sancho, de 29 años e hijo del actor Rodolfo Sancho, y su confesión del asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia se ha convertido en uno de los temas protagonistas de la actualidad. Sancho, que será puesto este lunes a disposición judicial y que podría afrontar una cadena perpetua o incluso una sentencia de muerte, se encuentra detenido por la policía tailandesa.

Sancho confesó el crimen el pasado sábado y desde entonces ha colaborado con las autoridades tailandesas. El joven español ha reconocido el asesinato a EFE, confesando que se sentía "rehén" de la víctima y "amenazado" por la "obsesión" de Edwin Arrieta.

Una de las personas que mejor ha podido conocer como se siente en estos momentos Daniel Sancho es Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos y colaboradora del programa 'Fiesta de verano' de Telecinco y cercana al círculo íntimo de Sancho.

¿Cuál es la relación entre Alejandra Rubio y Daniel Sancho?

Alejandra Rubio asegura conocer a Daniel Sancho por un círculo de amigos y relaciones personales en común. Según comentó, Daniel Sancho se abría puesto en contacto con algunos de sus amigos más íntimos para confesarles lo ocurrido. Rubio contó en el programa que la versión que Sancho les habría trasladado a sus amigos es que asesinó a Edwin Arrieta y cómo lo había hecho.

Esta información coincide con la publicada por el periodista Miguel Fraganti en Twitter, que asegura que Sancho habría contado a sus amigos y a su novia que mató al cirujano "mediante dos puñetazos", según publica El Periódico.

EXCLUSIVA 🔴: Nuevos datos sobre el supuesto asesinato cometido por Daniel Sancho. pic.twitter.com/QrWPULH0yZ — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) August 6, 2023

Sancho aseguró sentirse "rehén" de la víctima

Este domingo y bajo custodia policial, Daniel Sancho reconoció a la agencia EFE su culpabilidad y afirma que lo hizo por sentirse "rehén" de Edwin Arrieta: “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”.

Sancho declaró a EFE que se sentía "amenazado" por Arrieta: "Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo [...] Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”.