Adriana Abenia acaba en el hospital tras sufrir un accidente doméstico

Adriana Abenia vivió un gran susto este fin de semana después de sufrir un accidente doméstico. La presentadora se cortó sin querer con un plato de cerámica y tuvo que acudir al hospital para que le trataran la herida, de la que compartió una fotografía en su perfil de Instagram, donde ha explicado a sus seguidores qué ocurrió y cómo se encuentra.

Abenia publicó una imagen en la que aparece una prenda manchada de sangre junto a su brazo derecho, donde tiene la herida. En el hospital Universitario La Paz, en Madrid, el equipo médico le atendió y vendó el brazo, tal y como cuenta la actriz en su último post.

La presentadora agradeció "el cariño, la rapidez y la tranquilidad" de los especialistas que la atendieron: "Tras algunas breves preguntas debido a la localización del tajo, un par de radiografías y comprobar que no me había seccionado nada importante, me han dado puntos y puedo contaros que puedo fardar de una nueva y bonita cicatriz… ¡Y de mucha suerte!".

Abenia ha recibido una oleada de apoyo en su publicación, tal y como se comprueba en los comentarios. Destacan algunos mensajes como el de la presentadora Anne Igartiburu -"eres muy fuerte"- o el de la expolítica y colaboradora de televisión Cristina Cifuentes -"menos mal que no ha sido más grave. En el Hospital La Paz me salvaron la vida, son los mejores"-.