La crisis interna en Vox fortalece la posición de López Miras para intentar gobernar en solitario en Murcia

La crisis interna en el seno de Vox que ha protagonizado la marcha de Iván Espinosa de los Monteros, uno de sus fundadores, ha fortalecido indirectamente la posición del Partido Popular en la Región de Murcia y, en concreto, de su candidato Fernando López Miras, que este miércoles recibió un nuevo refrendo de Génova en su postura de gobernar en solitario y evitar una coalición con miembros de Vox en su Ejecutivo.

"Tiene todo el respaldo del partido y de la dirección nacional", enfatizó Cuca Gamarra, la secretaria general del PP, tras la reunión del Comité de Dirección del partido. Un respaldo fundamental para el líder del PP murciano cuando confronte con Vox, un partido inmerso en un revuelo orgánico por la salida de su portavoz en el Congreso de los Diputados.

Murcia es la única autonomía que sigue sin resolver su Ejecutivo. En la última semana se han hecho oficiales los acuerdos de gobierno en Aragón, con el pacto para gobernar en coalición de PP y Vox, y Navarra, tras firmarse el acuerdo entre PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin para reeditar el tripartito que dirigió el Ejecutivo navarro la pasada legislatura. En la Comunidad foral el pacto entre estos tres partidos tiene que ser apoyado por EH Bildu, al menos en forma de abstención, algo que ya adelantó que haría la directiva de la formación abertzale, a pesar de someter esta decisión a una consulta con la militancia.

Lo cierto es que la refriega política entre PP y Vox en Murcia dificulta seriamente la posibilidad de alcanzar un acuerdo. El presidente murciano en funciones insiste en su idea de gobernar en solitario y juega con la baza a favor de que una hipotética repetición electoral, si el desacuerdo persiste, pudiera pasar factura al partido liderado por Santiago Abascal por su situación interna actual y los malos resultados cosechados el 23-J.

El exportavoz económico de Vox, Rubén Manso, ha afirmado que una repetición electoral de las generales les dejaría unos resultados "muy malos", algo que sería "mortal probablemente" para el partido. "Sabemos que los electores castigan las crisis", ha explicado en un mensaje que podría hacerse extensivo a una posible vuelta a las urnas en Murcia. Es decir, si se fuera a una repetición electoral, Vox correría el riesgo de perder apoyos y ver debilitada su actual fuerza negociadora con el PP.

Miras se considera amparado en la "legitimidad" que le proporciona haber obtenido el 41% del voto en las urnas y haberse quedado a tan sólo dos escaños de la mayoría absoluta. En cambio, Vox no concibe otro camino que no sea entrar a formar parte del gobierno autonómico con una Vicepresidencia y participar en el reparto de consejerías, como se ha hecho en la Comunidad Valenciana, Extremadura o Aragón. Ambos partidos ni siquiera han sido capaces de sentarse a negociar después del primer intento fallido de investidura de López Miras los pasados 7 y 10 de julio. Hace ya un mes.

El líder del PP murciano explicó, en una entrevista concedida el pasado lunes en LaSexta, que no había tenido ningún contacto con Vox e hizo alusión al amago de reunión que hubo en la última semana de julio, cuando Vox aceptó reunirse con los populares y luego canceló el encuentro. El presidente en funciones instó a Vox a adoptar la misma posición en la Región de Murcia que a nivel nacional, puesto que la formación liderada por Santiago Abascal anunció que apoyaría una hipotética investidura de Alberto Núñez Feijóo sin condiciones.

Vox solo contempla un gobierno de coalición

Vox ha rechazado todos los ofrecimientos del Partido Popular y no contempla otra vía que la de un gobierno de coalición. "No queremos una repetición electoral pero pretenden culparnos de ello", dijo este fin de semana el líder regional y candidato de Vox, José Ángel Antelo. "No vamos a defraudar a nuestros votantes ni quebrar su confianza".

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, fue incluso más allá. Tras escuchar que López Miras les pedía actuar en Murcia igual que la dirección de su partido a nivel nacional, respondió con una insinuación de apoyar a otro candidato. "Efectivamente, a lo mejor hay que plantearse un apoyo externo a un nuevo gobierno que recupere las instituciones y desaloje a un presidente que no respeta a los electores".

Martínez subrayó, en una entrevista, que en la Región de Murcia sí existe un precedente en cuanto a pactos de gobierno entre el PP y Vox se refiere, cuando en 2019 se firmó un acuerdo programático entre ambas formaciones a cambio de apoyar un gobierno en coalición entre el PP y Ciudadanos. "Aquí en la Región de Murcia sí existe precedente y no se cumplió nada de lo que se acordó", advirtió el portavoz de Vox, por lo que los acuerdos programáticos "no se cumplen con López Miras".

Además de la Vicepresidencia y dos consejerías, Antelo le entregó un documento a López Miras en la sesión de investidura con doce puntos que un hipotético gobierno de coalición entre el PP y Vox se comprometería a poner en marcha. Entre estas propuestas se encuentra la derogación, modificación o reforma de la ley de recuperación y protección del Mar Menor, además de "fomentar el aumento de las superficies de regadío, impulsando las nuevas tecnologías y realizando más obras hídricas".

La formación liderada por Santiago Abascal también apuesta, en el documento, por "reducir todo tipo de gasto político innecesario", políticas "concretas" de apoyo a la maternidad y la paternidad, así como medidas para erradicar la "violencia intrafamiliar, en especial la que sufren mujeres y niños". También apela a una mayor protección de la seguridad en las calles a través del aumento de la financiación a los cuerpos de policía locales, y la lucha contra la okupación de viviendas.

A un mes de que se acabe el plazo para llegar a un acuerdo, que finaliza el próximo 7 de septiembre, ambas formaciones no ceden en sus pretensiones y la Región de Murcia parece abocada a una repetición electoral.