Primeras imágenes de Daniel Sancho tras su detención por matar y descuartizar a Edwin Arrieta en Tailandia

La policía de Tailandia ha difundido este domingo las primeras imágenes del joven español Daniel Sancho, que este fin de semana confesó haber asesinado y despedazado el cuerpo del colombiano Edwin Arrieta durante sus vacaciones en este país asiático.

En las imágenes se ve a Sancho sentado en el sofá de una habitación de hotel, acompañado de agentes de policía y de lo que parecen ser sobres con pruebas de la investigación.

Daniel Sancho, de 29 años, denunció el pasado jueves la desaparición de su amigo Edwin Arrieta, cirujano colombiano de 44 años, con quien estaba desde el miércoles en una isla de Tailandia. El viernes fueron hallados restos humanos de la víctima en un vertedero y ese día, el joven, hijo del actor Rodolfo Sancho, confesó el crimen.

La policía sospechó desde el viernes del joven debido en primer lugar a que se le vieron cortes y arañazos en el cuerpo, y a grabaciones de cámaras de seguridad que lo vieron comprar cuchillos, una sierra y bolsas de basura.

Además, según la prensa local, Sancho mostró mucho nerviosismo durante todo el interrogatorio y las autoridades decidieron vigilarlo para prevenir un posible suicidio.

Daniel Sancho, tras su detención. Royal Thai Police

Según los medios tailandeses, este sábado Daniel Sancho acompañó a la policía a los lugares en los que se deshizo de los trozos del cuerpo de Edwin Arrieta, entre los que supuestamente se encontraría el mar. Se espera que este lunes sea trasladado a una isla vecina, donde un juez decidirá sobre su acusación.

Daniel Sancho declaró ser "culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

"Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", dijo el joven español.