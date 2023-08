La trama de la película que produce el príncipe Harry y sus coincidencias con la muerte de Lady Di

El príncipe Harry y Meghan Markle van a producir una nueva película para Netflix basada en una novela que tiene algunos paralelismos inquietantes entre la propia vida del duque de Sussex y la muerte de su madre, la difunta Lady Di.

Tal y como recoge el Mirror, los duques firmaron un acuerdo comercial con Netflix en 2020, pero hasta ahora han creado poco contenido, principalmente su serie documental Harry & Meghan.

A principios de este año, Spotify rompió con la pareja, con quien tenían un acuerdo de creación de contenido, después de que su serie de podcasts Archetypes fuera cancelada después de 12 episodios.

Ahora, Harry y Meghan han hecho una oferta por los derechos para convertir una novela llamada Meet Me At The Lake, de la autora Carley Fortune, en una película para Netflix.

La historia se centra en una pareja que se enamora cuando llegan a los 30, y uno de los personajes queda traumatizado tras la muerte de uno de sus padres en un accidente automovilístico. El príncipe Harry tenía 12 años cuando Diana murió a los 36 años en 1997.

Harry y Meghan se conocieron cuando él tenía 32 años y ella 35: comenzaron su romance en 2016, se casaron en 2018, tuvieron su primer hijo en 2019 y el segundo en 2021. Meet Me At The Lake también trata temas de salud mental.