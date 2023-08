Tu horóscopo diario: domingo 6 de agosto de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 6 de agosto de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Se aproxima una excelente noticia o acontecimiento para ti y por fin te vas a poder liberar de una agobiante carga de forma inminente, si no es hoy mismo no van a pasar muchos días. Pero debes tener la cabeza fría porque a lo mejor esa liberación no es todo lo real, sólida o duradera que tú esperabas. No bajes guardia.

Tauro

No te entusiasmes demasiado con el dinero y no te metas en grandes gastos demasiado pronto porque los éxitos, las buenas noticias o las buenas rachas quizás no sean tan grandes o tan sólidas como esperas, o quizás no vengan tan rápido. Puedes permitirte ser optimista, pero conviene que te muevas con la cabeza.

Géminis

No quieres atarte a nada ni a nadie, pero eso te perjudica en tu vida sentimental o te hace que en muchos momentos te sientas mal porque en el fondo hay una parte de ti que necesitaría sentar la cabeza. Pero en estos momentos huyes de todo lo que te suene a atadura o esclavitud. Hoy vas a tener un día bastante inestable.

Cáncer

Estas últimas semanas no terminas de encontrarte totalmente bien, las emociones te llevan de un lado a otro, pero sobre todo evitas mirar hacia el frente donde tienes la posibilidad de trabajar por un gran cambio positivo en tu vida. Pero el destino está contigo y hará que termines llegando al mismo sitio pero por otro camino.

Leo

Al igual que veíamos ayer, te encuentras en un momento de muchos estímulos y con ganas de hacer muchas cosas, tanto en el sentido físico como también idear nuevos proyectos de trabajo, financieros o sociales. Momento ideal para viajar y abrirte a nuevos lugares o personas, ahora la suerte y el éxito van a estar de tu lado.

Virgo

Siempre das más de lo que recibes en el amor, siempre te entregas más de lo que tu pareja se entrega a ti, pero simplemente es algo que te sale solo, nada ni nadie te obliga, incluso aunque tu pareja te pidiera que no lo hagas no le harías caso. Pero no te quejes luego, aprende a aceptar la situación, se trata de una gran virtud.

Libra

Momento ideal para cultivar las relaciones familiares, que hoy particularmente te podrían dar algunas alegrías importantes. Podrás gozar de ese ambiente de paz, serenidad, armonía y relajación con el que tanto sueñas y siempre echas de menos. Hoy estarás ahí para llevar concordia y solucionar tensiones a tus seres queridos.

Escorpio

Ten cuidado con ese temperamento volcánico que tanto te caracteriza. Hoy, cuando menos te des cuenta, podría estallar un violento conflicto con tu pareja o algunos de tus seres más queridos, con riesgo incluso de terminar bastante mal. Tienes que calmarte y si ves que la cosa se calienta lo mejor es que te des media vuelta.

Sagitario

La felicidad está a tu alcance, igual que la realización de tus deseos, porque en el fondo una gran fe y optimismo te mueven por dentro y siempre estás convencido de que aunque el camino sea difícil al final llegarás a la meta y un día podrás ser muy feliz. Por eso hoy gozarás de un día realmente placentero y repleto de paz.

Capricornio

Grandes ambiciones materiales por las que luchas desde el principio de tu vida y cuya persecución nunca vas a abandonar. Esto es algo que tendrás muy presente en el día de hoy o de lo que hablarás con tus más íntimos. Te has dejado muchas cosas por el camino y has hecho muchos sacrificios, y ya no pararás hasta el final.

Acuario

Te preocupa enormemente que la vida te haga justicia o que haga justicia a aquellas personas a las que quieres y por las que constantemente te preocupas. Es posible que te lleves una alegría y el destino vaya en la dirección que tú deseabas desde hace mucho tiempo, pero ten cuidado, porque también puede ser una falsa ilusión.

Piscis

Hoy te dominará la ilusión y un gran deseo de luchar por tus ideales, incluso más por la felicidad y el bienestar de los demás que por el tuyo mismo. Gran vitalidad física y espiritual, tendrás muchas ganas de hacer cosas y tomar decisiones de cara a un futuro próximo o para después de las vacaciones. Excelente día para viajar.