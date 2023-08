Un cantante callejero de Viladecans se hace viral por cantar muy mal los éxitos de 'OT 1': "Por lo menos anima la calle"

Ni el tono, ni el tempo, ni la coreografía acompañan a este cantante callejero de Viladecans que, interpretando algunos de los éxitos más reconocibles de OT 1, está conquistando Internet.

¿Cuántas veces has escuchado cantando en la calle a alguien que no lo hace del todo bien? Este es el caso de este cantante del Bajo Llobregat que, pese a poner todo su empeño en sus interpretaciones, no conseguiría cruzar la pasarela ni siquiera llevarse la pegatina en la primera fase del casting para OT, pero nos proporciona divertimento sano.

Su desparpajo despreocupado ha cautivado a los usuarios de Twitter. Esta versión incalificable del Te Quiero Más de Fórmula Abierta tiene ya más de 250.000 reproducciones en la red social de la 'X'.

Això ha passat avui a la Rambla de Viladecans. Un fenòmen totalment inexplicable 🤔 pic.twitter.com/OlbZ6UwyQP — Skweez ||*|| #DI (@Skweez) August 2, 2023

El público quedó encantado: "Anima la calle"

Y... ¡ojo! Porque nuestro cantante callejero favorito no se queda aquí. Ante un público que, sin dar crédito a lo que ve y escucha se queda absolutamente pegado a su espectáculo, el artista anónimo de Viladecans siguió con su personal estilo versionando otros éxitos de Operación Triunfo como Ave María de David Bisbal o el imprescindible Cuando Tú Vas de Chenoa.

Aplausos, incredulidad y sobre todo muy buen rollo.