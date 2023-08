Tu horóscopo diario: sábado 5 de agosto de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 5 de agosto de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Este será para ti un día de liberación de cargas o dificultades, cargas que pueden ser de tipo físico y material, o también tener un sentido más emocional. Pero de un modo u otro te espera un día positivo en el que vas a sentir una gran liberación, sobre todo hacia la segunda mitad del mismo. Ilusiones que se realizarán.

Tauro

Libérate de cavilaciones y preocupaciones que no tienen sentido, aunque tú crees que sí lo tienen. Los acontecimientos van a ir al contrario de lo que tú crees. Tú esperas problemas o malas noticias y lo que vas a tener es justamente todo lo contrario. Es un día bueno para ti y los astros te protegen, debes tenerlo claro.

Géminis

Piensa un poco más las cosas antes de hacerlas, tu inestabilidad y a veces tu sentido atropellado de hacer las cosas te puede llevar a dar pasos equivocados o imprudentes, especialmente en el terreno personal. Eres magnífico para establecer relaciones y crear vínculos emocionales, pero también lo eres para romperlos.

Cáncer

Últimamente, estás dejando que pequeños problemas, o incluso tus propios temores y cavilaciones mentales, te paralicen o pongan en peligro las cosas que habías ido logrando en estas últimas semanas. Tú te has abandonado, pero, afortunadamente, la suerte no te abandona y pronto despertarás de esta nube oscura.

Leo

Hoy te sentirás impulsado a hacer muchas cosas e incluso tomar iniciativas y decisiones que pudieran suponer cierto riesgo. Necesitas moverte y hacer cosas, tanto en el sentido físico como intelectual, salir de tu rutina y descubrir nuevos mundos, pero es probable que no sea un día demasiado armónico, ten cuidado.

Virgo

Para ti no existen vacaciones, te encanta trabajar, mantenerte activo, cuando no haces un tipo de trabajo estás haciendo otro y eso es lo que hace feliz, aunque muchas veces ni tú mismo te des cuenta. Estás en un momento bastante positivo, uno de los pocos momentos en los que la suerte te puede echar una mano notable.

Libra

Debes superar tus miedos y preocupaciones y seguir adelante, tomar decisiones e incluso correr riesgos porque el éxito va a estar de tu lado aunque tú ahora no puedas verlo. Te sientes bloqueado o entre la espada y la pared, pero la realidad es muy diferente y muy pronto lo vas a poder comprobar. Te llegarán sorpresas.

Escorpio

Los planetas forman excelentes configuraciones con tu signo, y a poco que pocas de tu parte vas a poder pasar un mes, o gran parte de él, bastante fructífero o feliz. Lograrás canalizar bien tu enorme energía y sacar mucho más tu lado constructivo que esa parte autodestructiva que a veces te hace tanto daño. Buena noticias.

Sagitario

Últimamente, estás viviendo muchos altibajos emocionales, a veces a un día de gran subidón y felicidad suele sucederle otro de profundo bajón, y quizás hoy te suceda esto. Te amenazan inquietudes, preocupaciones o alguna experiencia dolorosa que vendrá de tu vida íntima, amorosa o familiar, que ahora es tu punto flaco.

Capricornio

Hoy te espera un día un poco frustrante o doloroso, aunque no va a alterar el buen momento astrológico en que te encuentras, sin embargo, algo por lo que has apostado y has estado luchando no te va a salir bien, ya sea de trabajo, financiero o de tipo personal. Pero estás en un buen momento y a lo mejor eso no te convenía.

Acuario

Hoy va a ser un buen día para ti y te encontrarás con experiencias agradables y también con buenas noticias. Se prepara para ti un fin de semana con numerosas alegrías, al menos en lo que respecta al día de hoy. Estarás junto a tus seres más queridos y podrás hacer todas aquellas cosas que más te suelen apetecer o ilusionar.

Piscis

Una vez más es necesario insistir en que debes tener cuidado porque hay personas a tu alrededor que se quieren aprovechar de tu bondad y te podrían estafar o engañar de un modo u otro, los planetas así lo indican, sobre todo ten cuidado porque es probable que hoy te pidan dinero o algún otro favor relacionado con ello.