El joven español que ha sido confesado por el Papa: "Me esperaba un Papa y me he encontrado un párroco"

Francisco Valverde, el joven español que este viernes por la mañana se ha confesado con el Papa Francisco en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa, ha asegurado que se ha encontrado con "un párroco" más que con "un Papa", y ha asegurado que, tras el perdón de Francisco, siente que ha "vuelto a nacer".

"Gracias a la actitud del Papa, a la cercanía que él tiene, en ningún momento se ha mostrado una persona de difícil acceso, yo me esperaba un Papa y casi que me he encontrado un párroco de cualquier parroquia", ha asegurado en declaraciones a la cadena COPE.

Voluntario en la organización mundial de la JMJ y estudiante de Comunicación en la Universidad Loyola Andalucía, este joven cordobés ha sentido "verdaderamente" que la vida para él "comienza de nuevo" tras haberse confesado con el Pontífice, según sus palabras en la emisora de radio.

"Es decir, poner mi vida delante de quien es el representante de Cristo en la tierra, recibir su perdón, consejo y bendición es morir y volver a nacer", ha explicado.

Para él, es un "privilegio" haber podido recibir el sacramento de la reconciliación por parte del propio Papa Francisco y aún no se cree del todo que haya ocurrido. "Todavía no me lo creo mucho", asegura, al tiempo que reconoce que la noche anterior le costó "bastante" dormir.

El joven recibió la noticia de su elección hace aproximadamente un mes y al principio no se lo creía. Aunque la confesión es secreta, Valverde ha revelado algunos detalles y ha señalado que el Papa le ha invitado a "ser valiente".