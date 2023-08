Zonas verdes, viviendas, centro deportivo... así quedará el único solar que todavía no está edificado en Guindalera

Hace años, en el siglo XIX, alrededor de la ciudad de Madrid había una zona que se caracterizaba por los guindos que allí crecían. Aunque sus habitantes no lo sabían, el lugar tenía los días contados. Y es que estas tierras, poco a poco, comenzaron a edificarse, creando así un nuevo barrio: la Guindalera. Esta zona, en el distrito de Salamanca, poco a poco ha ido creciendo hasta el punto de que ya no quedan parcelas libres en las que levantar nuevas construcciones. La última fue adjudicada el pasado mes de febrero y ya ha salido a información pública el proyecto que allí se llevará a cabo. Zonas verdes, viviendas, dotaciones deportivas y un área infantil. Así quedará el único solar que todavía no está edificado.

Se trata de una operación sobre una superficie de 51.950,99 metros cuadrados que hasta unos años no había podido ser desbloqueada por el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, ya hay un proyecto que llevará a cabo la Fundación Apóstol Santiago, según se aprobó en la Junta de Gobierno del pasado 23 de febrero. Para ello, cuentan con un presupuesto de más de 4 millones de euros, según se puede leer en la memoria, y tendrá un plazo de ejecución de nueve meses.

La extensión del terreno limita al norte con la avenida de las Américas y la Guindalera; al sur con la calle de la Poveda, la calle José María Sánchez Silva y la avenida Camilo José Cela; al este con la calle José María Sánchez Silva y la avenida de Bonn; y al oeste con el centro deportivo Santiago Apóstol. De hecho, el proyecto redactado por la fundación contempla una "ampliación" de este espacio.

La superficie cuenta con 39.328 metros cuadrados que se destinarán a usos lucrativos. De este total, 6.117,33 metros cuadrados serán para el ámbito residencial (con un máximo de 8 alturas más ático por edificio) y 33.063,82 metros cuadrados para dotaciones deportivas, divididas en dos parcelas- una de ellas de 26.745 metros cuadrados y otra de 12.641 metros cuadrados.

Las zonas marcadas en amarillo estarán destinadas a dotaciones deportivas y las moradas a uso residencial Ayuntamiento de Madrid

Además, el Ayuntamiento recibirá un 10% de la superficie total, como resultado de las cesiones obligatorias que se estipulan en el Plan General de Ordenación Urbana del año 1977. Está previsto que estos 4.000 metros cuadrados municipales se destinen al uso deportivo e incluirá una piscina municipal.

En la memoria del proyecto se detalla de algunos de los equipamientos que albergará el último espacio libre de la Guindalera. Entre ellos, habrá un área de juegos infantiles, que contará con un columpio nido inclusivo y un carrusel múltiple.

El solar de Guindalera Sergio García Carrasco

Además, se han proyecto varias zonas verdes que contarán con diferentes especies de arbolado, que irán acompañados de bancos de madera y papeleras de plástico. Una vez que se termine esta construcción, el ancho de la acera sur de la avenida Guindalera se verá ampliado. También se creará un nuevo viario peatonal, desde la intersección de las calles de José María Sánchez Silva y la avenida de Bonn con la avenida de la Guindalera.

Nuevo centro municipal

Cerca de este espacio, en el número 21 de la calle Francisco Remiro, el Ayuntamiento ha proyectado un nuevo centro multifuncional. A lo largo de seis plantas estarán repartidas una escuela infantil, un centro de mayores, un centro de día y una ludoteca.

El Consistorio cuenta con un presupuesto de 11,6 millones de euros para llevar a cabo este proyecto, que estará cofinanciado por los fondos Next Generation de la Unión Europea. La superficie sobre la que será levantado este nuevo edificio multifuncional es de 5.500 metros cuadrados y dará servicio a niños de entre 0 a 3 años, a los mayores de 65 años y a cualquier otro madrileño que quiera hacer uso de la ludoteca o espacio de lectura.