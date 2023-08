Polémica por las palabras del obispo de Alicante sobre los trans en la JMJ: "Dios no se equivoca, nadie nace en cuerpo equivocado"

El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha afirmado en una catequesis durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que "nadie nace en un cuerpo equivocado" porque "Dios no se equivoca".

"La ecología tiene que comenzar por el respeto hacia nosotros mismos, Dios nos ha creado bien, Dios no se equivoca, nadie nace en un cuerpo equivocado", subrayó Munilla este miércoles, en una de las catequesis que impartieron obispos españoles a grupos de jóvenes en distintas ubicaciones de Portugal.

En una reflexión en torno a la ecología integral, el tema elegido por la JMJ para esta primera catequesis, el obispo de Orihuela-Alicante ha advertido de que la ecología, si no es integral, "no es cristiana", es "ideología", y ha alertado de algunas "contradicciones flagrantes" del ecologismo que no es integral.

Entre otras, ha criticado que el ecologismo "denuncia los transgénicos, pero "al mismo tiempo" defiende "el transgénero, que uno pueda cambiar de repente de ser hombre a ser mujer". "Es una contradicción que deja patente una ideología", ha señalado.

Asimismo, ha denunciado aquella ecología de "quien se pone a defender y salvar ballenas, focas y pingüinos" al mismo tiempo que defiende "el aborto". Según ha precisado, "una cosa es tener respeto a los animales" y otra cosa es decir que "tienen derechos".

En este sentido, también ha criticado cómo en la actualidad se ven por las calles "carritos" que parecen de bebé pero que llevan "un perro". "Que dejen al perro ser perro, es un drama la existencia de 'perrhijos'", ha lamentado.

Entre otros asuntos, el obispo también ha rechazado que la gente "se empastille" contra la fecundidad y, por otro lado, ha advertido del problema del "consumismo", precisando que el asunto "no solo está en cómo reciclar el plástico" sino en la falta de "austeridad".