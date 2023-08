Cristina Porta muestra la herida que se le ha quedado en la tripa tras la prueba de finalistas en '¡Vaya vacaciones!'

Cristina Porta consiguió llegar a la final de ¡Vaya vacaciones! Junto con Jorge Pérez, tal y como se pudo saber este jueves. Sin embargo, llegar hasta ahí no fue fácil. La periodista lo ha querido demostrar enseñando la herida que tiene en la barriga tras disputar la prueba de finalistas.

"No me caí ni una vez, pero me he quedado sin bikinis este verano", ha expresado Porta a través de un tuit, donde ha incluido una imagen en la que se aprecia el rasguño que tiene en la barriga.

Los seguidores de la exconcursante de Secret Story se han mostrado muy sorprendidos con esta "herida de guerra", tal y como la han llamado. Una marca que demuestra su implicación en la última prueba.

No me caí ni una vez pero me he quedado sin bikinis este verano. 🌝 #VayaVacaciones5 pic.twitter.com/Qo7xaCJWKE — Cristina Porta 🤍🦖 (@Cris_Porta) August 3, 2023

La comunicadora llegó a la final también con Marta Peñate, Tony Spina, Makoke y Javier Tudela.

Por su parte, Aguasantas Vilches y Juan José Peña se quedaron a las puertas de la siguiente fase, por lo que no podrán optar a los 25.000 euros que se llevarán los ganadores.