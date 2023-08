Los signos del horóscopo frente a la adversidad

Esta semana haremos un recorrido por los doce signos del zodiaco para ver el modo en el que estos afrontan las adversidades, infortunios y momentos difíciles de la vida, quienes son los que tienen más posibilidades de encontrárselas, o de afrontarlas y resolverlas con más eficacia. También, por el contrario, quienes podrían ser los signos del horóscopo menos preparados para hacer frente a las crisis y dificultades más graves de la vida. Es un recorrido apasionante que nos muestra como se comportan los signos cuando viene el infortunio.

ARIES

Este signo está gobernado por Marte, el planeta de la guerra, y estas personas, ya sea de forma inconsciente o claramente consciente, no entienden la vida sin algún enemigo al que hacer frente o algún otro tipo de desafío. Si en su vida no hay obstáculos o infortunios, ellos mismo irán a buscarlos porque para ellos se trata de retos que afrontar y que inconscientemente necesitan para demostrarse a sí mismos su valía. No eluden los peligros, crisis o dificultades, sino que los buscan y los afrontan con valor y a cara descubierta.

TAURO

Estos nativos son muy premeditados y previsores y, sobre todo, procuran no encontrarse con sorpresas. Antes de meterse en cualquier proyecto o aventura, valoran cuidadosamente las dificultades e incluso adversidades no previstas con las que se podrían enfrentar. Pero si al final el infortunio o alguna otra grave crisis terminan llamando a su puerta, mostrarán una resistencia, sacrificio, constancia y perseverancia solo propia del poderoso animal que les representa, y no bajarán guardia hasta haber superado por fin la prueba.

GÉMINIS

Cuando los hijos de Mercurio tienen que hacer frente a alguna gran crisis, fatalidad o grave prueba en la vida, recurrirán a lo mejor que tienen, su inteligencia, y dentro de ella otras cualidades de la misma como habilidad, astucia o listeza. E incluso si fuera necesario, nadie sabe mejor que los Géminis como mentir, retorcer la verdad o hacer de mentira verdad. Igualmente, recurrirá a los contactos y amistades necesarias para que le ayuden a salir del aprieto en que estén metidos. Saben caer de pie en todas las situaciones.

CÁNCER

A pesar de la gran sensibilidad y vulnerabilidad de estos nativos no hay que engañarse, también poseen un fuerte instinto de conservación y una tenacidad realmente sobresaliente. Si el infortunio llama a su puerta, se meterán en su concha y adoptarán una posición defensiva, o incluso intentarán eludir la situación o negar su existencia. Pero si no hay más remedio que hacer frente a la crisis, las personas de signo Cáncer reaccionarán con más contundencia y mostrarán más valor y una resistencia más numantina de lo que se esperaría, sacando lo mejor de sí.

LEO

Estos nativos no temen a los graves infortunios ni las mayores fatalidades, entre otras cosas porque tienen muy buena suerte y ellos mismos lo saben, pero además de eso porque también tienen una gran fe en sí mismos y una disposición de ánimo muy confiada y optimista. Si tienen que enfrentarse con alguna gran crisis o fatalidad, casi siempre lograrán superarla con éxito, en parte por sus excelentes cualidades, pero también en parte porque la suerte les ayudará a ello de un modo u otro. A menudo resurgen como en Ave Fénix.

VIRGO

En realidad, este signo sería uno de los mejores a los que podríamos recurrir en el caso de que fuera preciso hacer frente a alguna gran adversidad. Por lo general, estas personas no suelen desenvolverse bien a la hora de las diversiones y el lado sensual o alegre de la vida, sin embargo, los Virgo son ideales para hacer frente y lograr sobreponerse a alguna situación extremadamente difícil. Su personalidad contribuye poderosamente a ello, con su carácter profundamente trabajador, sacrificado, extremadamente responsable, serio y diligente.

LIBRA

En algunos casos estas personas engañan mucho porque tras un sincero deseo de amor, paz, armonía y concordia puede esconderse también una voluntad de hierro y una disposición más luchadora de lo que aparenta exteriormente. El verdadero enemigo de los Libra, a la hora de hacer frente a una gran adversidad, es su tendencia innata al pesimismo o la melancolía. Pero su inteligencia suple con éxito a sus carencias y sabrá encontrar el modo de superar la crisis o de encontrar a la persona o personas que le ayuden a lograrlo.

ESCORPIO

No hay ningún otro signo mejor en el zodiaco para enfrentarse con éxito a las mayores crisis, adversidades y fatalidades de la vida. Bajo la regencia de Marte y Plutón, aquí tendremos a los mayores y mejores guerreros del zodiaco, que no solo dan lo mejor de sí en los momentos más difíciles, sino que se sienten profundamente atraídos por este tipo de situaciones. Y es que lo que hace retroceder a los demás atrae con fuerza a Escorpio, y no solo son los mejores para afrontar toda clase de crisis, sino también para provocarlas.

SAGITARIO

Su tendencia natural al optimismo y su sincera creencia de estar protegido de algún modo por el destino, unido a una buena suerte considerable, le hace ser una persona bastante afortunada en general. Ahora bien, si en algún momento de la vida tiene que hacer frente a una gran adversidad, su natural optimismo le hará percibir esta situación no como una desgracia, sino más bien como una oportunidad que le ofrece la vida para aprender alguna lección o que detrás de esa crisis, que sin duda superará, se hallaría algo bueno.

CAPRICORNIO

Los hijos de Saturno no temen la llegada de grandes pruebas o adversidades, sino que más bien las esperan y están preparados para ellas. De hecho, este sería uno de los signos más idóneos a la hora de hacer frente a las crisis más temidas. Saturno y Capricornio están asociados a las pruebas más grandes y dolorosas en cualquier ámbito de la vida, y estos nativos están acostumbrados a soportar las mayores adversidades, sufrimientos y sacrificios durante el más largo tiempo. Tarde o temprano se encontrarán con ello.

ACUARIO

Estas personas tienden a ir en sentido contrario a cómo va la gran mayoría de las demás personas, y también, del mismo modo, cuando se encuentren con una adversidad importante, tampoco le van a dar la misma solución que le daría la inmensa mayoría de la gente, ni seguirán los mismos caminos. Acuario es singular y diferente en todos los ámbitos de la vida y tienen sus propios códigos para hacer frente a los problemas y fatalidades. Lo que otros tratan de evitar un Acuario, sin embargo, podría provocarlo o atizar más el fuego.

PISCIS

De manera inconsciente, y a veces consciente, Piscis tiene muy arraigado el sentido del dolor y el sufrimiento en el camino de la vida, de hecho, generalmente de forma inconsciente, si el destino no le pone pruebas o adversidades por el camino, entonces es probable que él se las busque de un modo u otro, o se las atraiga defendiendo un ideal, o una religión, o a algún ser querido o a los que están sufriendo. Por eso a veces no se defienden o protegen de las grandes adversidades, sino que ellos mismos las provocan y las sufren.