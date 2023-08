Moisés se queda a dos letras de llevarse los 688.000 euros del bote de 'Pasapalabra'

No se cumplió el augurio de Marina Castaño y no solo Fer no se llevó el bote de Pasapalabra con 688.000 euros, sino que cayó derrotado en El Rosco por Moisés, que se quedó a dos letras de ganar el premio.

El gallego fue el primero en comenzar a jugar con 145 segundos, y tras 5 respuestas acertadas, pasó palabra a su adversario, que contestó a 4 letras en su turno, gastando 21 segundos del total de 139 acumulados en el programa del día.

Fer acabó la primera vuelta con 20 aciertos y 38 segundos, y al comenzar la segunda, sumó dos letras más a su marcador. Moisés, por su parte, la concluyó con 19 aciertos y 27 segundos.

El riojano sumó dos más, alcanzando las 23. Estaba muy cerca del bote, pero prefirió no arriesgar y se plantó, obligando a su rival a acertar mínimo 24 para ganarle.

Pero no fue así. Fer, con toda la presión sobre sus hombros, se la jugó en la Q cuando tenía 22 aciertos en su marcador, pero se equivocó, sumando su primer error.

Volvió a arriesgarse en la G, pero también falló, perdiendo El Rosco del día, por lo que tendrá que jugarse su continuidad en La Silla Azul del concurso en el próximo programa.