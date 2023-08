De mayordomo a sufrir un accidente: la peor noche de Makoke en '¡Vaya vacaciones!'

Makoke tuvo su peor noche en ¡Vaya vacaciones! durante el programa emitido la noche del jueves en Telecinco. A pesar de haber podido disfrutar de una videollamada con su nieto, la suerte no estuvo de su parte el resto del día.

Primero, su grupo perdió en la prueba rutinaria, por lo que no pudo obtener la inmunidad. Justo antes, como cada semana, protagonizó una trifulca con Marta Peñate, que la calificó como "bicha mala".

En la 'Ceremonia de las estrellas', Luján le pidió a cada concursante que señalara al "compañero con el que no repetirían esta experiencia", siendo tanto ella como su hijo los más señalados. Esto tuvo consecuencias. "Seréis los mayordomos de la villa durante 24 horas", les ordenó.

El peor momento lo vivió durante la prueba física, donde luchaba junto a su hijo Javier Tudela por ser la segunda finalista del programa. A pesar de que la pareja llevaba ventaja, el accidente que sufrió la ex de Kiko Matamoros hizo que perdieran.

"¡Me he roto un diente!", exclamó preocupada tras caer de las telas que formaban el recorrido del reto. "Me ha crujido y me he desconcentrado", justificaba así haber quedado por detrás de Cristina Porta y Jorge Pérez, que se convirtieron en los segundos finalistas.